Про це заявив в ефірі телеканалу “Україна 24” віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він нагадав, що Кремль завозить на окупований півострів своїх громадян і намагається асимілювати місцеве населення.

“Офіційна політика Кремля – завозити туди населення з Росії, оминаючи офіційні українські кордони. Йде асиміляція, витіснення місцевого населення. І це не просто суперечить міжнародному праву, це воєнний злочин. Тому тут іще буде питання відповідальності”, – зазначив Резніков.

Він уточнив, що, за інформацією української влади, щонайменше 500 тисяч громадян РФ були переселені до Криму від початку окупації. Водночас підконтрольна Кремлю місцева окупаційна “влада” заявляє про 700 тисяч – мільйон переселенців.

“Навіщо вони натягують цю статистику, я не знаю, треба перевіряти. Але сьогодні при населенні Криму в 2,5 млн до початку окупації мінімально там 500 тисяч уже людей, які приїхали, не будучи місцевими жителями. Тому так, із цим буде завдання”, – повідомив віцепрем’єр.

“У нас є різні позиції, аж до депортації, лунають і такі заклики. Я прихильник юридичних процедур під назвою видворення. Це адміністративна процедура. Якщо ці громадяни потрапили до Криму не через Чонгар, Каланчак чи Чаплинку, значить, вони там перебувають незаконно на території України. І наслідки будуть, як скрізь у цивілізованому світі – видворення“, – наголосив Резніков.

Він також торкнувся теми постачання до окупованого Криму води з материкової України. Віцепрем’єр зазначив, що води для цивільного населення там цілком достатньо.

“Води для цивільного населення в Криму абсолютно достатньо за нормального її використання. Воду, яку хочуть брати з материкової частини України, хочуть брати для забезпечення, в першу чергу, військових потреб, тому що там мілітаризація Криму йде повністю, збільшення чисельності військового контингенту. Ми це точно знаємо, ми ж не сидимо, і розвідка наша дуже добре, повірте, працює. Ми знаємо в деталях і дрібницях, де що знаходиться і для чого їм потрібна ця вода. Так от – поїти окупанта ми не будемо”, – заявив Резніков (на відео дивитися з 3 год. 28 хвилин).