15-річний хлопець випадково зачинився всередині транспортного контейнера під час гри в хованки — і був знайдений через тиждень в іншій країні.

Про це повідомляє India Times.

11 січня підліток із Бангладешу – Фахім, грав із друзями в портовому місті Чіттагонг, згодом він сховався в контейнері та заснув.

Контейнер завантажили на комерційне судно, що прямувало до Малайзії. Через шість днів, 17 січня, хлопчика вже знайшли у Вест-Порті.

17 січня, розвантажуючи контейнери з бангладешського судна, персонал малайзійського порту Кланг був шокований, побачивши розгубленого та виснаженого хлопчика, який вийшов з одного з контейнерів. Хлопець не розмовляв і не розумів місцевої мови, тому спілкуватися з ним було важко.

Влада, підозрюючи, що він став жертвою злочинної організації, яка займається торгівлею людьми, негайно викликала поліцію.

Вважається, що хлопчик просто сховався у контейнер, заснув і опинився тут”, – зазначив міністр внутрішніх справ Малайзії Датук Сері Сайфуддін Насутіон Ісмаїл.

Він був замкнений та кричав про допомогу зсередини контейнера, але його ніхто не чув. Як він прожив шість днів без жодного шматочка їжі чи води, досі залишається загадкою для всіх.

На відео Reddit голодний та зневоднений Фахім ледь помітно виходить із транспортного контейнера після того, як він приземлився приблизно за 2300 миль від його дому.

Офіційні особи зазначили, що у нього була лихоманка, підлітка транспортували до найближчої лікарні для обстеження.

Після розслідування посадовці заявили, що Фахім забрів у контейнер під час гри в хованки.