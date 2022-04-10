Про це пише американська щоденна газета The New York Times.

Оцінка була проведена, оскільки супутникові знімки показали, як сотні військових машин рухалися через східне місто Великий Бурлук у напрямку до міста Ізюм у п’ятницю.

Бої загострилися навколо Ізюма після того, як Москва оголосила про намір зосередити свої бойові дії на сході, попередньо відступивши  з півночі після протистояння більш жорсткому, ніж очікувалося, українському опору.

“Ми вже кілька днів говоримо про те, що Ізюм був для них таким важливим, оскільки він знаходиться майже в центрі Донбасу, на захід від нього”, – зазначив високопоставлений посадовець Пентагону.

За його словами, аналітики американської розвідки бачать, як російські війська в Ізюмі та його околицях готуються просунутися на південь і південний схід, щоб спробувати просунутися глибше в регіон Донбасу.

Російським військам необхідний Ізюм, щоб утримувати свої західні бойові лінії та дозволити їм просуватися до Дніпра та інших стратегічних міст на Донбасі, заявили американські посадовці.