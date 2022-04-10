Про це пише американська щоденна газета The New York Times.
Оцінка була проведена, оскільки супутникові знімки показали, як сотні військових машин рухалися через східне місто Великий Бурлук у напрямку до міста Ізюм у п’ятницю.
Бої загострилися навколо Ізюма після того, як Москва оголосила про намір зосередити свої бойові дії на сході, попередньо відступивши з півночі після протистояння більш жорсткому, ніж очікувалося, українському опору.
“Ми вже кілька днів говоримо про те, що Ізюм був для них таким важливим, оскільки він знаходиться майже в центрі Донбасу, на захід від нього”, – зазначив високопоставлений посадовець Пентагону.
За його словами, аналітики американської розвідки бачать, як російські війська в Ізюмі та його околицях готуються просунутися на південь і південний схід, щоб спробувати просунутися глибше в регіон Донбасу.
Російським військам необхідний Ізюм, щоб утримувати свої західні бойові лінії та дозволити їм просуватися до Дніпра та інших стратегічних міст на Донбасі, заявили американські посадовці.
- Нагадаємо, супутникові знімки, зібрані та проаналізовані компанією космічних технологій, зокрема супутникового зв’язку, Maxar Technologies, показують, як військовий конвой довжиною 13 кілометрів рухався на південь через смт Великий Бурлук на сході України 8 квітня.
- Раніше російські солдати завдали по містах Дніпропетровської області ракетних ударів. Внаслідок атак постраждали інфраструктурні об’єкти та людина.
- Генштаб інформує, що ворог намагається прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм.