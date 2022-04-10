Аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України, вважають американські військові посадовці.

Про це пише американська щоденна газета The New York Times.

Оцінка була проведена, оскільки супутникові знімки показали, як сотні військових машин рухалися через східне місто Великий Бурлук у напрямку до міста Ізюм у п’ятницю.

Бої загострилися навколо Ізюма після того, як Москва оголосила про намір зосередити свої бойові дії на сході, попередньо відступивши з півночі після протистояння більш жорсткому, ніж очікувалося, українському опору.

“Ми вже кілька днів говоримо про те, що Ізюм був для них таким важливим, оскільки він знаходиться майже в центрі Донбасу, на захід від нього”, – зазначив високопоставлений посадовець Пентагону.

За його словами, аналітики американської розвідки бачать, як російські війська в Ізюмі та його околицях готуються просунутися на південь і південний схід, щоб спробувати просунутися глибше в регіон Донбасу.

Російським військам необхідний Ізюм, щоб утримувати свої західні бойові лінії та дозволити їм просуватися до Дніпра та інших стратегічних міст на Донбасі, заявили американські посадовці.