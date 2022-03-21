Міністерство закордонних справ Росії заявило в понеділок, що викликало посла США Джона Саллівана, щоб сказати йому, що висловлювання президента Джо Байдена щодо президента Росії Володимира Путіна поставили двосторонні зв'язки на межу краху.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Нагадаємо, 16 березня на запитання репортера, чи готовий він назвати Путіна військовим злочинцем, Байден відповів: “Я думаю, що він військовий злочинець”. Байден спочатку сказав “ні”, але відразу ж повернувся до групи репортерів, щоб уточнити, про що запитали. Коли його знову запитали, чи був Путін військовим злочинцем, він відповів ствердно. Тоді речник Кремля Дмітрій Пєсков наголосив, що слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, “абсолютно неприйнятні і непростимі”.

“Такі заяви американського президента, негідні державного діяча такого високого рангу, ставлять російсько-американські відносини на межу розриву”, – йдеться в повідомленні міністерства.

У міністерстві також повідомили Саллівану, що ворожі дії проти Росії отримають “рішучу і тверду відповідь”.