Російський бізнесмен Олег Тіньков заявив, що змушений був продати свою частку у "Тінькофф банку", оскільки цього вимагали у Кремлі. За словами бізнесмена, на нього почали тиснути після того, як він розкритикував війну РФ проти України.

Про це він розповів в інтерв’ю американській газеті The New York Times.

19 квітня Олег Тіньков опублікував в Instagram пост з критикою війни Росії проти України.

Вже наступного дня, за словами Тінькова, до менеджменту “Тінькофф банку” почали дзвонити з адміністрації президента РФ Володимира Путіна з вимогою розірвати з ним зв’язок. Якщо цього не станеться, пригрозив Кремль, банк націоналізують.

Тому минулого тижня Олег Тіньков продав 35% акцій TCS Group Holding – головної структури групи “Тінькофф” – групі “Інтеррос” Володимира Потаніна. Банк Росії схвалив угоду, проте її подробиць не розголошує.

Сам Олег Тіньков також відмовився розповісти, яку суму отримав за продаж частки банку, але запевнив, що був змушений продати її “за копійки”.

“Це був відчайдушний розпродаж, розпродаж зі знижкою, який мені нав’язав Кремль. Я не міг обговорювати ціну. Це був стан заручника – ти береш те, що тобі пропонують, без перемовин”, – сказав бізнесмен.

Варто додати, що спілкуючись з журналістами, Олег Тіньков відмовився розповідати, де наразі знаходиться. Проте він наголосив, що змушений найняти тілоохоронців, оскільки побоюється за своє життя.

The New York Times також відправив запит Кремлю з проханням прояснити ситуацію щодо “Тінькофф банку”, проте там заявили, що не погрожували Олегу Тінькову.

ДОВІДКА: “Тінькофф банк” – це російський комерційний банк, заснований Олегом Тіньковим у 2006 році. Банк працює виключно онлайн та не має жодного відділення. Станом на серпень 2019 був найбільшим онлайн-банком у світі за кількістю клієнтів.