Після листа Авакова: місце проведення з’їзду суддів перенесли через протест прихильників Стерненка

Рада суддів перенесла місце проведення XVIII з'їду суддів України. Відтак захід відбудеться у "Президент Готелі" в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Ради суддів.

“Ухвалено рішення №11 про перенесення місця проведення XVIII з’їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України до “Президент Готелю”, – йдеться у повідомленні.

У РСУ уточнили, що таке рішення ухвалено після листа міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який рекомендував змінити місце проведення з’їзду “з міркування питань безпеки делегатів та учасників форуму”.

XVIII з’їзд суддів України відбудеться 9-11 березня за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, (Конгрес-Хол готелю “Президент Готель”).

Раніше з’їзд планували провести у Будинку профспілок.

Нагадаємо, що раніше прихильники засудженого до семи років ув’язнення активіста Сергія Стерненка оголосили про масову акцію протесту, яка запланована 9 березня на Майдані Незалежності біля Будинку профспілок, де у той день має відбутися з’їзд суддів, під час якого мають обирати нових представників Вищої ради правосуддя від судової гілки влади.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.