Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що сьогодні окупанти укотре атакували енергетичну інфраструктуру України та подякував силам ППО за відмінну роботу.
Однак, додав він, декілька російських ракет все ж пошкодили об’єкти генерації та електромереж.
Після обстрілів, станом на 11 годину, складна ситуація виникла на заході країни, а також в Одеському та Київському регіонах.
У зв’язку із відбуватимуться аварійні відключення світла.
“Енергетики вже відновлюють енергопостачання”, – резюмував Галущенко.
- Вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.
- Під час сьогоднішнього масованого удару російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. Із них 54 було збито силами української ППО.