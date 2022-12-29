Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про області, де після сьогоднішнього масованої ракетної атаки виникли проблеми з енергопостачанням.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що сьогодні окупанти укотре атакували енергетичну інфраструктуру України та подякував силам ППО за відмінну роботу.

Однак, додав він, декілька російських ракет все ж пошкодили об’єкти генерації та електромереж.

Після обстрілів, станом на 11 годину, складна ситуація виникла на заході країни, а також в Одеському та Київському регіонах.

У зв’язку із відбуватимуться аварійні відключення світла.

“Енергетики вже відновлюють енергопостачання”, – резюмував Галущенко.