Індія та Китай - дві держави, які утримувались від засуджень повномасштабного вторгнення РФ в Україну та продовжували економічні відносини з РФ - після масованої ракетної атаки на Україну 10 жовтня закликали Кремль до деескалації та діалогу.

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема спікерка МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу для ЗМІ заявила, що “всі країни заслуговують на повагу до свого суверенітету та територіальної цілісності”. Вона додала, що “потрібно підтримувати всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи”.

Своєю чергою речник МЗС Індії Аріндам Багчі заявив, що Нью-Делі запропонує підтримку зусиллям із заспокоєнням бойових дій.

“Індія глибоко стурбована ескалацією конфлікту в Україні, нападами на інфраструктуру та загибель мирних жителів”, — сказав він.

Оскільки війна в Україні триває вже понад 7 місяців, російська агресія поставила нечисленних союзників президента РФ Володимира Путіна у складне становище.

Китай та Індія дедалі більше намагаються дистанціюватися від російського лідера, навіть якщо вони уникають прямого засудження його вторгнення в Україну та продовжують співпрацювати з Москвою економічно — зокрема закуповуючи більше російської нафти, оскільки Європа намагається скоротити її імпорт.

На саміті в Узбекистані минулого місяця, який мав стати демонстрацією сили для Путіна, російський лідер визнав, що президент Китаю Сі Цзіньпін підняв “запитання та занепокоєння” щодо війни.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді був більш публічним і прямим, описуючи, як війна загострила проблеми для країн, що розвиваються. На саміті він сказав Путіну, що їхня зустріч стане “шансом обговорити, як ми можемо рухатися вперед на шляху миру”.