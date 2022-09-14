14 вересня росіяни ракетами обстріляли Кривий Ріг, зокрема поцілили по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури міста. Ситуація у місті контрольована, проте на місці удару спостерігається виток води 100 м кубічних в секунду.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Він наголосив, що це значний об’єм, натомість рівень води в річці Інгулець змінюється за годину.

“Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів”, – написав Тимошенко.

Рівень води по вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости. А також спостерігають і за приватним сектором, будинки якого знаходяться в Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.

Заступник голови ОП зауважив, що це виклик для всіх нас, але ситуація контрольована, також залучені всі Служби для якнайшвидшої ліквідації загрози.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріли Кривого Рогу й зазначив, що ракетними ударами по гідротехнічних спорудах окупанти намагалися затопити Кривий Ріг.