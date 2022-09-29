За інформацію британських розвідників, від початку оголошення часткової мобілізації РФ, з Росії виїхало осіб більше, аніж Кремль задіяв у лютому для повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки Сполученого Королівства.

Зазначається, що протягом семи днів з початку часткової мобілізації в Росії, відбувся значний відтік росіян, які прагнули уникнути призову.

“Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують розмір загальних сил вторгнення, які Росія виставила в лютому 2022 року”, – зауважили розвідники.

Серед тих, хто намагається виїхати з Росії, більша частина осіб – це заможні та освічені громадяни.

“У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішні економічні наслідки зменшення кількості робочих рук і прискорення “витоку мізків»”, ймовірно, ставатимуть дедалі суттєвішими”, – резюмували у британській розвідці.