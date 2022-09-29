Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки Сполученого Королівства.
Зазначається, що протягом семи днів з початку часткової мобілізації в Росії, відбувся значний відтік росіян, які прагнули уникнути призову.
“Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують розмір загальних сил вторгнення, які Росія виставила в лютому 2022 року”, – зауважили розвідники.
Серед тих, хто намагається виїхати з Росії, більша частина осіб – це заможні та освічені громадяни.
“У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішні економічні наслідки зменшення кількості робочих рук і прискорення “витоку мізків»”, ймовірно, ставатимуть дедалі суттєвішими”, – резюмували у британській розвідці.
- За інформацією одного з казахстанських посадовців, лише минулого тижня на територію Казахстану в’їхало близько 100 000 громадян Росії.
- Після того, як у Росії оголосили часткову мобілізацію, заможні росіяни намагаються покинути територію РФ. Вони платять по 25 000 фунтів стерлінгів за можливість покинути Росію приватними літаками.