Після того, як український гурт "Kalush Orchestra" здобув перемогу на цьогорічному конкурсі "Євробачення" з піснею "Стефанія", в Україні значно зросла кількість новонароджених дівчаток, яких називають цим ім'ям.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції України.

Місяць тому, 14 травня, гурт “Kalush Orchestra” став переможцем “Євробачення”, яке відбулось у Турині (Італія).

Перемогу українські представники здобули завдяки пісні “Стефанія”, яку лідер гурту Олег Псюк присвятив своїй мамі.

Після цього ім’я Стефанія набуло такої популярності, що ним почали частіше називати новонароджених українських дівчаток.

Зокрема з моменту перемоги гурту до сьогодні, 16 червня, в Україні Стефаніями стали 68 новонароджених дівчаток.

“Поки весь світ наспівує рядки гурту Kalush про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі “Євробачення-2022”, українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям”, – зауважили у Мін’юсті.