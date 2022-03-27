Друге за величиною українське місто Харків, живе під ракетними обстрілами з першого дня війни. РФ ніби мститься місту за невдалу "русскую весну" 2014 року через позицію харків'ян.

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

Наразі місто зазнає нещадних руйнувань і його необхідно буде будувати наново.

За його словами станом на сьогодні понад 1100 будинків у Харкові просто зруйновані. Він не зазначив конкретної суми збитків, водночас наголосив, що їх порахувати неможливо, оскільки обстріли продовжується і сума збільшується щодня. Та наголосив, що кожного дня гине мирне населення від рук росіян.

Мер Харкова зауважив, що від нападу російських військ страждає й інфраструктура міста – котельні, трубопроводи, газопроводи, водогони, насосні станції та трансформаторні підстанції.

Та, за словами Терехова, попри обстріли, люди почали повертатися у своє рідне місто.

“Після від’їзду на захід України чи до Європи, багато містян повертаються до Харкова. Повертаються не лише чоловіки, які вивезли свої сім’ї, це навіть не обговорюється, а й почали повертатися жінки”, – поділився мер Харкова.

Він також наголосив, що дуже багато людей, які мають можливість виїхати з Харкова, відмовляються це робити.

На запитання, що мер міста зробить у перший день Перемоги, Терехов впевнено відповів, що влаштує бал на площі Харкова, як і обіцяв містянам.