Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю “Українській правді”.
Наразі місто зазнає нещадних руйнувань і його необхідно буде будувати наново.
За його словами станом на сьогодні понад 1100 будинків у Харкові просто зруйновані. Він не зазначив конкретної суми збитків, водночас наголосив, що їх порахувати неможливо, оскільки обстріли продовжується і сума збільшується щодня. Та наголосив, що кожного дня гине мирне населення від рук росіян.
Мер Харкова зауважив, що від нападу російських військ страждає й інфраструктура міста – котельні, трубопроводи, газопроводи, водогони, насосні станції та трансформаторні підстанції.
Та, за словами Терехова, попри обстріли, люди почали повертатися у своє рідне місто.
“Після від’їзду на захід України чи до Європи, багато містян повертаються до Харкова. Повертаються не лише чоловіки, які вивезли свої сім’ї, це навіть не обговорюється, а й почали повертатися жінки”, – поділився мер Харкова.
Він також наголосив, що дуже багато людей, які мають можливість виїхати з Харкова, відмовляються це робити.
На запитання, що мер міста зробить у перший день Перемоги, Терехов впевнено відповів, що влаштує бал на площі Харкова, як і обіцяв містянам.
“Я подумки уявляю вже цю картину. А те, що буде в перший день перемоги, звичайно, зберемося всі. Звичайно, відсвяткуємо та візьмемося за роботу. Потрібно місто будувати фактично наново”, – резюмував мер міста.
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