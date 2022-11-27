Про це інформує Hypebeast.

22 листопада Саудівська Аравія увійшла в історію завдяки перемозі Саудівською Аравією над Аргентиною з рахунком 2:1 на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі

На честь перемоги на наступний день уряд Королівства оголосив державне свято, аби усі могли вшанувати зусилля та перемогу команди. 

Фото: з відкритих джерел

Згодом, щоб відзначити успіх команди, принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд нагородив кожного гравця національної збірної Rolls-Royce Phantom – автомобілем класу люкс, як зазначають виробники, “найтихішому авто у світі”. Вартість одного автомобіля на сайті виробника – від 450 тисяч доларів.