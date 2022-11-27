Саудівські королівські особи нагородили учасників збірної своєї країни новими елітними автомобілями Rolls-Royce Phantom після перемоги над Аргентиною з рахунком 2-1.

Про це інформує Hypebeast.

22 листопада Саудівська Аравія увійшла в історію завдяки перемозі Саудівською Аравією над Аргентиною з рахунком 2:1 на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі.

На честь перемоги на наступний день уряд Королівства оголосив державне свято, аби усі могли вшанувати зусилля та перемогу команди.

Згодом, щоб відзначити успіх команди, принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд нагородив кожного гравця національної збірної Rolls-Royce Phantom – автомобілем класу люкс, як зазначають виробники, “найтихішому авто у світі”. Вартість одного автомобіля на сайті виробника – від 450 тисяч доларів.