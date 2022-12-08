Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка перебувала з візитом у Києві, заявила, що досвід українських ІТ-фахівців та розробників може використовуватися у майбутніх військових операціях США.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Вікторія Нуланд зустрілася із заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олегом Гайдуком для обговорення передових технологічних досягнень нашої держави в умовах ведення російсько-української війни.

Зокрема заступниці держсекретаря США показали українську військову систему ситуаційної обізнаності “Дельта”, основні властивості та продукти системи, кіберзахист платформи, плани з інтеграції нових джерел інформації та співпрацю з союзниками.

Вікторія Нуланд високо оцінила можливості “Дельти”, а також її гнучкість та сумісність з аналогічними платформами країн-членів НАТО. Вона наголосила, що напрацювання українських експертів сприймає з цікавістю, а цей досвід буде корисним і для США:

“Досвід команди розробників платформи ситуаційної обізнаності може бути використаний у майбутніх військових операціях США. Країни Альянсу можуть вчитися на уроках війни в Україні. Ваші напрацювання сприймаю із великим зацікавленням і схваленням. Після перемоги над ворогом, українські ІТ-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО”.

Також Нуланд висловила свою солідарність з українським народом та захоплення Збройними силами України.