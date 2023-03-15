Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш переконаний, що після перемоги Україна має вступити до НАТО, аби запобігти новій війні. Він також закликав формально відкрити переговори про вступ України до ЄС, навіть попри бойові дії.

Про це глава уряду зазначив у колонці для Financial Times.

Восени 2021 року та взимку 2022 року США надали своїм західним партнерам безпрецедентні розвіддані щодо нарощування російських військ на українському кордоні. У Латвії, Литві, Естонії та Польщі поставилися до цього дуже серйозно. Країни почали надавати військову допомогу Україні ще до того, як почався повномасштабний лютневий російський наступ. Зокрема ракети Stinger з Латвії були серед озброєнь, які українці використовували в перші дні боїв для відбиття російських атак на київський аеропорт. З того часу всі інші європейські та союзники НАТО надають зброю та боєприпаси, щоб Україна могла не лише захищатися, а й звільняти свою територію.

Але, наголосив прем’єр Латвії, зараз настав час планувати майбутнє.

Протягом цього року, навіть якщо бойові дії все ще триватимуть, він закликав формально відкрити переговори про вступ України до ЄС. І пояснив, що це необхідно з трьох причин:

по-перше, тому що це допоможе зміцнити моральний дух і рішучість української армії та народу не піддатися російській агресії.

по-друге, відкриття переговорів посилить мету та темпи необхідних реформ, які Україна, як і будь-яка інша країна-кандидат, має пройти, щоб отримати право приєднатися до ЄС.

по-третє, результат успішного вступу України до ЄС додасть необхідної сили та економічного потенціалу нашому єдиному ринку.

Каріньш зазначив, що від такого рішення виграють усі.

Розмірковуючи відносно вступу до НАТО, глава латвійського уряду погодився, що поки військові дії тривають, ніхто в альянсі серйозно не розглядатиме можливість включення України, оскільки це негайно втягне весь НАТО у війну, яку Росія веде проти України.

Проте, заявив, що врешті-решт за спільної та непохитної підтримки Україна досягне своїх цілей.

Водночас після перемоги України все одно залишиться “РФ з незмінною імперіалістичною спрямованістю під агресивним і автократичним урядом”.

Тож єдиний спосіб гарантувати, що Росію можна буде тримати під контролем, — це повне приєднання вільної України до альянсу НАТО разом з усіма гарантіями безпеки.

Ці гарантії будуть важливі не лише для України, а й для всієї Європи. Ми не можемо очікувати, що керівництво Росії найближчим часом змінить свій курс. Проте ми можемо гарантувати, що незалежно від її намірів вона не зможе почати нову війну проти своїх європейських сусідів”, – резюмував Каріньш.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що поки що невідомо, коли ця війна закінчиться, проте він заявив: коли вона закінчиться, необхідно переконатися, що історія не повториться.

У липні цього року президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.

Окрім цього, 21 лютого у Брюсселі відбулись перші переговори у форматі “Україна–ЄС–НАТО” на високому рівні. Сторони обговорили шляхи покращення координації та налагодження процедури закупівлі озброєння між Києвом та союзниками.