Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook.
Попередньо відомо, що через авіаудар є постраждалі. Повідомляється, що їхня кількість зросла до шести осіб. Громадян закликають пройти до укриття цивільного захисту та не покидати його через загрозу ракетного удару. Ймовірно снаряд випустили з терен Білорусі.
Сирени повітряної тривоги пролунали у Києві, Харкові, Миколаєві, Чернігові та Вінниці. Зокрема у Держспецзв’язку заявили, що з Білорусі до Києва вирушили 20 вертольотів.
- Нагадаємо, перемовини української та російської делегацій, які тривали чи не весь день, завершились, проте жодних домовленостей не було прийнято.
- Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 28 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.
- Ізраїльські вчені, котрі спеціалізуються на вивченні історії геноциду, нацизму та Другої світової війни, засудили Росію. Вони назвали наратив щодо нібито геноциду в Україні, яким РФ виправдовує напад, аморальним знущанням із жертв.
- Збройні Сили України продовжують знищувати армію російського загарбника. 28 лютого зранку українська армія під Києвом знищила понад 200 одиниць техніки.
- Українським військам вдалось сповільнити просування російських військ, водночас американські чиновники попередили Київ про “тривалу боротьбу” через те, що росіяни атакували стратегічні об’єкти по всій країні.