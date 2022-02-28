Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook.

Попередньо відомо, що через авіаудар є постраждалі. Повідомляється, що їхня кількість зросла до шести осіб. Громадян закликають пройти до укриття цивільного захисту та не покидати його через загрозу ракетного удару. Ймовірно снаряд випустили з терен Білорусі.

Сирени повітряної тривоги пролунали у Києві, Харкові, Миколаєві, Чернігові та Вінниці. Зокрема у Держспецзв’язку заявили, що з Білорусі до Києва вирушили 20 вертольотів.