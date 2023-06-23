Президент Володимир Зеленський повідомив, що міністри України закінчили першу перевірку укриттів та висновки невтішні, проте винних притягнуть до відповідальності.

Повідомив Володимир Зеленський в Telegram

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін провели перевірку укриттів різних регіонів України та президент заявив про перші висновки.

“Висновки невтішні майже по всій країні. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети”.

Зеленський повідомив, що чверть бомбосховищ в Україні та третина в Києві непридатні.

Президент додав, що винних притягнуть до відповідальності.

“Рішення РНБО — притягнути винних до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан. Кадрові рішення будуть”.

Детальніше про те, кого можуть покарати за несправні укриття, Зеленський не повідомив.