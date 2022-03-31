Про це інформує пресслужба Енергоатому.
Наміри покинути ЧАЕС окупанти сьогодні озвучували українському персоналу станції.
Також в Енергоатомі зазначили, що підтвердилася інформація про побудову окупантами фортифікаційних споруд – окопів – на території Рудого лісу. Відомо, що ця територія є найзабрудненішою радіацією в усій Зоні відчуження.
Росіяни в Рудому лісі отримали серйозні дози опромінення. Після перших же симптомів променевої хвороби, яка проявилася дуже швидко, їх охопила паніка.
Серед наляканих військових почав назрівати бунт – тому територію вирішили залишити.
Є дані про те, що в бік Білорусі вирушає й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.
- Нагадаємо, ЗМІ повідомили про затримання директора з персоналу НАЕК Енергоатом Олега Бояринцева, як зазначалось, за співпрацю з росіянами. #Букви з’ясували цю історію детальніше.
- Наразі радіаційний, протипожежний та екологічний стан на всіх промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах норм. Однак Запорізька атомна електростанція залишається під контролем окупантів.