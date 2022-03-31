Росіяни збираються покинути Чорнобильську атомну електростанцію та її місто-супутник Славутич – двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь.

Про це інформує пресслужба Енергоатому.

Наміри покинути ЧАЕС окупанти сьогодні озвучували українському персоналу станції.

Також в Енергоатомі зазначили, що підтвердилася інформація про побудову окупантами фортифікаційних споруд – окопів – на території Рудого лісу. Відомо, що ця територія є найзабрудненішою радіацією в усій Зоні відчуження.

Росіяни в Рудому лісі отримали серйозні дози опромінення. Після перших же симптомів променевої хвороби, яка проявилася дуже швидко, їх охопила паніка.

Серед наляканих військових почав назрівати бунт – тому територію вирішили залишити.

Є дані про те, що в бік Білорусі вирушає й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.