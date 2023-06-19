Джерело: Міноборони Великої Британії
Зазначається, що протягом останніх 10 днів Росія, ймовірно, почала перекидати частини угруповання, що займало позиції на лівому березі Дніпра, як підкріплення на Запоріжжя та під Бахмут.
Зокрема йдеться про кілька тисяч військових 49-ї загальновійськової армії, у тому числі її 34-ї окремої механізованої бригади, а також десантників та морпіхів.
“Перекидання цих військ, найвірогідніше, відображає переконання вищого керівництва РФ, що значна атака України через Дніпро стала менш імовірною після руйнування дамби Каховського водосховища та спричиненої цим повені”, – йдеться в огляді британської розвідки.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, втрати в лавах російської армії під час українських контрнаступальних дій, ймовірно, є найвищими з моменту піку битви за місто Бахмут Донецької області у березні цього року.
- Російська армія подвоїла кількість бойових дельфінів з метою захисту бази Чорноморського флоту, розташованої у Севастопольській бухті.
- Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа.
- Під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.