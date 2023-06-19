Росія після підриву Каховської гідроелектростанції перекидає частину своїх сил, які розташовувалися вздовж Дніпра, на Запоріжжя та під Бахмут.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Зазначається, що протягом останніх 10 днів Росія, ймовірно, почала перекидати частини угруповання, що займало позиції на лівому березі Дніпра, як підкріплення на Запоріжжя та під Бахмут.

Зокрема йдеться про кілька тисяч військових 49-ї загальновійськової армії, у тому числі її 34-ї окремої механізованої бригади, а також десантників та морпіхів.

“Перекидання цих військ, найвірогідніше, відображає переконання вищого керівництва РФ, що значна атака України через Дніпро стала менш імовірною після руйнування дамби Каховського водосховища та спричиненої цим повені”, – йдеться в огляді британської розвідки.