Джерело: заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр.

За словами Ганни Маляр, російські окупанти скористалися трагічними наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Зокрема, з початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями.

На блокпостах російські військовослужбовці за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей та віддавати виявлені під час обшуків цінні речі й коштовності.

Крім того, російські загарбники відбирали і відразу ж знищували українські паспорти, свідоцтва про народження та інші документи, отримані в Україні. Також окупанти викрадали особисте майно громадян з покинутих власниками помешкань.

Водночас представники російських окупаційних адміністрацій під час знімання пропагандистських відеороликів так званими журналістами цинічно заявляли про нібито здійснення успішної організованої евакуації цивільного населення, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було. Окупанти також забороняли роботу місцевих волонтерів щодо надання постраждалим гуманітарної допомоги (їжі, води, одягу, ліків тощо).