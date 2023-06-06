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Після підриву Каховської ГЕС в окупованому Криму очікують проблеми з водою — Кім

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що в окупованому Криму очікують проблеми з водою. Миколаївська область працює з урядом, щоб виконати всі необхідні завдання.

Вівторок, 6 червня 2023, 11:44
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Джерело: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Стався теракт на Каховській ГЕС. На зараз всі служби абсолютно готові, працюємо в тісній співпраці з колегами з Херсону та Урядом, зі всіма. Тобто наразі ми готові до більших наслідків, аніж вони будуть. Ми готові до виконання всіх завдань, всі точки розгорнуто, автобуси, маршрути – все пропрацьовано”, — написав глава ОВА.

Він сказав, що росіяни не готові до наслідків після підриву ГЕС.

“У них паніка – виїжджають, кидають і т.д.” – додав він.

Зокрема, за його словами, наслідками російського теракту буде відсутність води в окупованому Криму та погіршення ситуації на лівому березі.

Ще наприкінці 2022 року в інтерв’ю британському телеканалу Sky News секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявив, що підрив Каховської ГЕС може створити проблеми з водопостачанням окупованого Криму на 10-15 років.

Теги: злочини росіян, Каховська ГЕС, Крим, окупований Крим, підрив Каховської ГЕС, російські окупанти, Херсоньска область

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