Після підриву Каховської ГЕС в окупованому Криму очікують проблеми з водою — Кім

Джерело: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Стався теракт на Каховській ГЕС. На зараз всі служби абсолютно готові, працюємо в тісній співпраці з колегами з Херсону та Урядом, зі всіма. Тобто наразі ми готові до більших наслідків, аніж вони будуть. Ми готові до виконання всіх завдань, всі точки розгорнуто, автобуси, маршрути – все пропрацьовано”, — написав глава ОВА.
Він сказав, що росіяни не готові до наслідків після підриву ГЕС.
“У них паніка – виїжджають, кидають і т.д.” – додав він.
Зокрема, за його словами, наслідками російського теракту буде відсутність води в окупованому Криму та погіршення ситуації на лівому березі.
Ще наприкінці 2022 року в інтерв’ю британському телеканалу Sky News секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявив, що підрив Каховської ГЕС може створити проблеми з водопостачанням окупованого Криму на 10-15 років.
- Глова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). Перший евакуаційний потяг вирушить із Херсона вже о 12:00.
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
- За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.
- Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.
- У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.
- Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС у місті почалось затоплення.
- Наслідки підриву Каховської ГЕС можуть мати не тільки національний, а й міждержавний характер. Директор з наукової роботи інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк зазначив, що дуже важко оцінити наслідки, але вони будуть вимірюватися величезними масштабами.