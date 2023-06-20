Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, продовжують надходити звернення про зниклих осіб, з якими втрачено зв’язок через терористичний акт Росії на Каховській ГЕС.

Наразі до кол-центру надійшло 311 звернень. Близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонської області.

Однак зниклими безвісти внаслідок підриву дамби все ще вважаються 109 осіб. Їхні справи передані до Нацполіції для проведення розшуку та слідчих дій.

Зазначимо, що за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури розпочалося формування реєстрів громад, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Також розробляється план відновлення цих територій за участі провідних експертів.

Як повідомляється, нині триває опитування органів місцевого самоврядування щодо потреб громад, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Вся інформація передається міжнародним донорам і партнерам, які спільно з українським урядом надаватимуть необхідну допомогу.