Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після побачених наслідків перебування російської армії у Бучі, розчарований телефонними розмовами з президентом РФ Володимиром Путіним. Водночас зауважив, що їх необхідно продовжувати, оскільки президенту України Володимиру Зеленському доведеться розмовляти із Путіним.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“.

“Звичайно, враховуючи ту кількість годин, які я провів на телефоні, чесно вам скажу, і з усім прозрінням, яке я тепер отримав, особливо відвідавши Бучу та інші місця, я тепер, не можу бути не те що не розчарованим, це навіть недостатньо сильне слово, коли бачиш це варварство, до чого це все призвело”, – наголосив Макрон під час візиту 16 червня у Києві.

Попри це, глава Франції пояснив, що це треба буде робити, тому що “рано чи пізно Зеленському треба буде розмовляти з Путіним, домовлятися”.

Він уточнив, що розмовляв з Путіним інколи з власної ініціативи, іноді — на прохання президента Зеленського, коли він хотів донести до Путіна певні послання.

Макрон зауважив, що не мав ілюзій щодо намірів Путіна, і саме тому доклав стільки зусиль, щоб ця війна не починалася.