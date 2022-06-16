Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“.
“Звичайно, враховуючи ту кількість годин, які я провів на телефоні, чесно вам скажу, і з усім прозрінням, яке я тепер отримав, особливо відвідавши Бучу та інші місця, я тепер, не можу бути не те що не розчарованим, це навіть недостатньо сильне слово, коли бачиш це варварство, до чого це все призвело”, – наголосив Макрон під час візиту 16 червня у Києві.
Попри це, глава Франції пояснив, що це треба буде робити, тому що “рано чи пізно Зеленському треба буде розмовляти з Путіним, домовлятися”.
Він уточнив, що розмовляв з Путіним інколи з власної ініціативи, іноді — на прохання президента Зеленського, коли він хотів донести до Путіна певні послання.
Макрон зауважив, що не мав ілюзій щодо намірів Путіна, і саме тому доклав стільки зусиль, щоб ця війна не починалася.
- Нагадаємо, 16 червня лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії приїхали до Ірпеня. Після візиту деякі з них висловилися щодо побаченого. Зокрема лідери Німеччини та Франції, які раніше регулярно контактували із президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення війни в Україні.
- Також президент Румунії Клаус Йоганніс прибув до Києва, куди трохи раніше приїхали президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.
- Раніше повідомлялось, що Олаф Шольц та Емманюель Макрон вже зробили перші заяви у Києві.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лідери Німеччини, Італії та Румунії виступили за надання Україні статусу кандидатки в члени Європейського Союзу.