Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час брифінгу в “Укрінформі”.
За його словами, наразі до інших країн виїхали 5% від загальної кількості вчителів: “Тому браку освітян через те, що вони за кордоном, не буде. Це навіть добре, що вони там. Бо можуть працювати в українських школах, можуть здійснювати дистанційне навчання”, – зауважив Горбачов.
Омбудсмен також наголосив, що за межами України зараз знаходиться, за різними оцінками, від 700 тисяч до 1,5 мільйона дітей шкільного віку.
На тлі цього в Україні цього року буде набагато менша наповненість шкіл: “Зараз навіть є проблема з формуванням перших класів”, – заявив освітній омбудсмен.
- Уряд рекомендував розпочати навчальний рік у школах із 1 вересня, а в університетах — з 15 серпня, за винятком перших курсів.
- Для того, щоб відновити повноцінний навчальний процес, проводяться заходи з посилення безпеки. Співробітники ДСНС здійснюють обов’язкову перевірку закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів.
- Програма для організації відеоконференцій Zoom має намір надати безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам професійно-технічної освіти.
- Раніше повідомлялося, що міністр освіти України Сергій Шкарлет та міністерка освіти, науки і спорту Литовської Республіки Юргіта Шюгждінієне обговорили процес організації навчання українських дітей, які тимчасово перебувають у Литві через повномасштабне вторгнення РФ на територію України.