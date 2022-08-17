Близько 22 тисячі вчителів виїхали за кордон через повномасштабну російсько-українську війну. Однак, вони продовжуватимуть дистанційне навчання.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час брифінгу в “Укрінформі”.

За його словами, наразі до інших країн виїхали 5% від загальної кількості вчителів: “Тому браку освітян через те, що вони за кордоном, не буде. Це навіть добре, що вони там. Бо можуть працювати в українських школах, можуть здійснювати дистанційне навчання”, – зауважив Горбачов.

Омбудсмен також наголосив, що за межами України зараз знаходиться, за різними оцінками, від 700 тисяч до 1,5 мільйона дітей шкільного віку.

На тлі цього в Україні цього року буде набагато менша наповненість шкіл: “Зараз навіть є проблема з формуванням перших класів”, – заявив освітній омбудсмен.