Після того, як росіяни показового вивозять українців з тимчасово окупованих територій, більшість з них не потрапляють на підконтрольні владі Україні землі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі проєкту Радіо Свобода “Новини Приазовʼя”.

“Десятки таких людей уже за січень “депортовано” на останній блокпост, з десятками записані їхні пропагандистські відео. Але здебільшого вони залишають цих людей у полоні. Їх ніхто нікуди не випускає”, – сказав Федоров.

Крім того, він зауважив, що деяким людям таки вдається дістатися українського блокпоста через “сірі зони”. Там їх зустрічають українські правоохоронці, проводять відповідні процедури фільтрації й після цього вони їдуть до Запоріжжя, і потім хтось отримує допомогу, хтось їде до родичів, усі по-різному.

Зауважимо, що росіяни захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Наразі законний міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно сповіщає про вибухи в місті.