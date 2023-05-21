Після поразки від Хейні Ломаченко планує повернутися в Україну та допомагати «своїй православній церкві»

Джерело: промоутерська компанія Top Rank.
Сьогодні, 21 травня, Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу Девіну Хейні із США. Менеджер Ломаченка Егіс Клімас не погодився з рішенням суддів та заявив, що їх команда подаватиме апеляцію.
Клімас обурився перемогою Хейні: “Це пограбування серед білого дня. Ми це просто так не залишимо. Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути”.
“Судді не розуміли, як важко працюють бійці, щоб опинитися тут. І бути пограбованим таким чином? Це неприйнятно. Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію”, — сказав менеджер Ломаченка. у коментарі Top Rank Boxing.
Рішення суддів також викликало подив у промоутера Боба Арума з Top Rank: “Всі нейтральні фанати навколо мене порахували, що це був досить односторонній бій для Ломаченка. Тому всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні”.
Водночас Ломаченко прокоментував результат поєдинку: “Я не хочу говорити про це. Усі бачили, що сталося сьогодні. Я думаю, що я можу залишатися у боксі. Я в гарній формі. Усе було згідно з правилами”.
Також він додав, що після поразки планує повернутися в Україну та допомагати “своїй православній церкві”.
- Український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) переміг ганця Річарда Коммі (30-3, 27 КО) одноголосним рішенням суддів.