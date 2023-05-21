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Після поразки від Хейні Ломаченко планує повернутися в Україну та допомагати «своїй православній церкві»

Український боксер Василь Ломаченко після поразки від абсолютного чемпіона світу американця Девіна Хейні заявив, що буде допомагати Україні та "своїй православній церкві".

Неділя, 21 травня 2023, 14:01
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Джерело: промоутерська компанія Top Rank.

Сьогодні, 21 травня, Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу Девіну Хейні із США. Менеджер Ломаченка Егіс Клімас не погодився з рішенням суддів та заявив, що їх команда подаватиме апеляцію.

Клімас обурився перемогою Хейні: “Це пограбування серед білого дня. Ми це просто так не залишимо. Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути”.

“Судді не розуміли, як важко працюють бійці, щоб опинитися тут. І бути пограбованим таким чином? Це неприйнятно. Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію”, — сказав менеджер Ломаченка. у коментарі Top Rank Boxing.

Рішення суддів також викликало подив у промоутера Боба Арума з Top Rank: “Всі нейтральні фанати навколо мене порахували, що це був досить односторонній бій для Ломаченка. Тому всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні”.

Водночас Ломаченко прокоментував результат поєдинку: “Я не хочу говорити про це. Усі бачили, що сталося сьогодні. Я думаю, що я можу залишатися у боксі. Я в гарній формі. Усе було згідно з правилами”.

Також він додав, що після поразки планує повернутися в Україну та допомагати “своїй православній церкві”.

Теги: бокс, Ломаченко, поєдинок, поразка, православна церква, Хейні, чемпіон світу

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