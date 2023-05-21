Після поразки від Хейні Ломаченко планує повернутися в Україну та допомагати «своїй православній церкві»

Український боксер Василь Ломаченко після поразки від абсолютного чемпіона світу американця Девіна Хейні заявив, що буде допомагати Україні та "своїй православній церкві".

Джерело: промоутерська компанія Top Rank.

Сьогодні, 21 травня, Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу Девіну Хейні із США. Менеджер Ломаченка Егіс Клімас не погодився з рішенням суддів та заявив, що їх команда подаватиме апеляцію.

Клімас обурився перемогою Хейні: “Це пограбування серед білого дня. Ми це просто так не залишимо. Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути”.

“Судді не розуміли, як важко працюють бійці, щоб опинитися тут. І бути пограбованим таким чином? Це неприйнятно. Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію”, — сказав менеджер Ломаченка. у коментарі Top Rank Boxing.

Рішення суддів також викликало подив у промоутера Боба Арума з Top Rank: “Всі нейтральні фанати навколо мене порахували, що це був досить односторонній бій для Ломаченка. Тому всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні”.

Водночас Ломаченко прокоментував результат поєдинку: “Я не хочу говорити про це. Усі бачили, що сталося сьогодні. Я думаю, що я можу залишатися у боксі. Я в гарній формі. Усе було згідно з правилами”.

Також він додав, що після поразки планує повернутися в Україну та допомагати “своїй православній церкві”.