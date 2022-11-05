Після того, як в США повідомили, що Північна Корея постачає Росії озброєння, супутники зафіксували, як вперше за декілька років потяг з КНДР перетнув кордон з РФ.

Про це повідомляє Reuters.

4 листопада, через два дні після того, як Сполучені Штати заявили, що у них є інформація про те, що Пхеньян таємно постачає Москві артилерійські снаряди для війни в Україні, потяг прибув із Північної Кореї до Росії, повідомили в аналітичному центрі, посилаючись на відповідні фото зроблені комерційним супутником.

Проєкт “38 North”, який стежить за розвитком подій у Північній Кореї, заявив, що це вперше за декілька років потяг з КНДР перетнув кордон з РФ.

“Неможливо визначити мету потяга за зображеннями, але перетин відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї до Росії та загального очікування відновлення торгівлі між двома країнами”, — зауважили у “38 North”.

Зазначається, що Північна Корея закрила 800-метровий міст дружби Туманганг (міст дружби Корея-Росія), єдине наземне сполучення між країнами, у лютому 2020 року під час пандемії COVID-19.

У повідомленні йдеться, що о 10:24 за місцевим часом (01:24 за Гринвічем) на корейській стороні кордону було видно групу із трьох закритих вагонів, а о 13:10. за місцевим часом (04:10 за Гринвічем) він знаходився в Росії за локомотивом, приблизно за 200 метрів від кінця залізничного мосту.

О 14:29 (05:29 за Гринвічем) локомотив і три вагони було видно на коліях російської станції Хасан, приблизно за 2 км від кордону, а три менших критих вагони або, можливо, контейнери на платформах, були припарковані поруч із щойно прибулим поїздом на сусідній колії.

“Неможливо визначити, чи відбувалася передача матеріалу, і місця стоянки цих складів поїздів могли не бути пов’язаними з цим”, – йдеться у звіті.

Білий дім заявив 2 листопада, що у Вашингтона є інформація про те, що Північна Корея таємно постачала Росії “значну” кількість артилерійських снарядів для повномасштабної війни РФ в Україні та намагалася приховати поставки, направляючи їх через країни Близького Сходу та Північної Африки.

У вересні Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєзапаси до Росії і не планує цього робити.

Відповідно до заяви російської державної ветеринарної служби від 2 листопада, Росія і Північна Корея вперше після пандемії відновили рух потягів, та відвезли до КНДР 30 сірих чистокровних коней.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин відомий як затятий вершник. У 2019 році північнокорейські ЗМІ показали його, як він мандрує гірськими снігами верхи на білому жеребці. Дані російської митниці показують, що Північна Корея витратила тисячі доларів на чистокровних коней з Росії в попередні роки.