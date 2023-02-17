Після того, як 24 лютого 2022 року Росія розпочало повномасштабну війну проти України, Сполучені Штати разом з союзниками почали полювання на російських шпигунів у світі.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Минулого місяця на рейсі з Маямі до Мюнхена перебувало двоє пасажирів, які були на різних сторонах шпигунської операції.

Один із них – громадянин Німеччини, якого арештували після прибуття до Мюнхена. Його звинуватили у державній зраді, оскільки він допомагав Росії вербувати “крота” на вищому рівні німецької розвідки.

Поруч із ним сидів співробітник ФБР, який перебував на борту літака аби таємно стежити за підозрюваним та переконатись, що німецька влада його арештує.

Арешт Артура Еллера 21 січня — зумовлений насамперед на доказах, які ФБР зібрало під час перебування підозрюваного у Флориді — став останнім залпом у тіньовій війні проти російських спецслужб.

Протягом останнього року, коли західні уряди збільшили поставки зброї в Україну та ввели економічні санкції проти Москви, служби безпеки США та Європи вели паралельну, хоча й менш помітну кампанію, щоб зруйнувати російські шпигунські мережі.

Німецька справа, яка також стосувалася арешту високопоставленого чиновника BND, Служби зовнішньої розвідки Німеччини, відбулася після зборів підозрюваних російських оперативників у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії.

Ці кроки є точними ударами по російських агентах, які все ще перебувають у Європі після масового видворення понад 400 підозрюваних офіцерів російської розвідки з посольств РФ по всьому континенту минулого року.

Представники американських і європейських служб безпеки попереджають, що Росія має ще чимало агентів, однак за минулий рік шпигунські агентства РФ зазнали більшої шкоди, ніж будь-коли з моменту закінчення холодної війни.

Масштаби кампанії, схоже, застали Росію зненацька, за словами офіційних осіб, притупивши її здатність здійснювати операції впливу в Європі, підтримувати зв’язок з інформаторами або надавати Кремлю інформацію про ключові питання, зокрема про те, якою мірою західні лідери готовий і надалі нарощувати поставки зброї в Україну.

Якщо це так, то це можна додати до списку наслідків, яких президент Росії Володимир Путін — колишній офіцер КДБ у Східній Німеччині — не зміг передбачити, коли віддав наказ про вторгнення в Україну.

“Світ зараз зовсім інший для російських служб”, — сказав Антті Пелтарі, директор Служби зовнішньої розвідки Фінляндії. За його словами, через вигнання, арешти та більш вороже середовище в Європі, “їхні можливості значно погіршилися”.

За словами Пелттарі та інших європейських чиновників, Росія намагалася компенсувати свої збитки, посилившись на кібершпигунство. За словами офіційних осіб, Москва також намагалася скористатися переходами кордону та потоками біженців , щоб розгорнути нових шпигунів і поповнити свої виснажені ряди.

Але ці новоприбулі не матимуть захисту та переваг роботи з російськими посольствами, кажуть чиновники, і, можливо, не матимуть досвіду, джерел і навчання на відміну від тих, кого оголосили персонами нон грата.

Офіційні особи заявили, що ознакою російського відчаю є те, що Москва намагалася відправити шпигунів, яких вигнали з однієї європейської столиці, назад до іншої, шукаючи вразливі місця в координації між різними службами безпеки на континенті.

“Ми не маємо ілюзій щодо того, що росіяни й надалі намагатимуться відновити мережі в Європі”, — сказав високопоставлений західний співробітник служби безпеки, який, як і інші, говорив на умовах анонімності.

Чиновник сказав, що його країна та інші країни поділилися інформацією про тих, кого вони видворили, з іншими членами Європейського Союзу. Чиновник сказав, що з цих російських спроб повернути шпигунів “жодна, про яку ми знаємо, не була успішною”.

Справа з Німеччиною посилила занепокоєння з приводу вразливості Європи, показуючи, що навіть під час тиску на шпигунську систему Росія продовжувала отримувати секретні документи від німецької розвідки.

У розмові з союзними службами Берлін применшував значення збитків, але, за словами представників служби безпеки, обвинувачений “кріт” мав доступ до дуже конфіденційних даних.

За місяць до арешту Еллера в Мюнхені влада Німеччини також заарештувала 52-річного Карстена Лінке, який керував підрозділом, відповідальним за внутрішню безпеку BND, і мав доступ до особових справ співробітників агентства, повідомили чиновники. Раніше він провів роки, працюючи в розгалуженій установі в Баварії, відповідаючи за технічні операції зі збору даних, націлені на глобальні інформаційні мережі.

Німеччина виявила проникнення лише за допомогою союзної західної служби, яку представники BND відмовилися ідентифікувати. У вересні спільна операція виявила, що російські спецслужби заволоділи секретними документами BND, поклавши початок полюванню на “кротів”, яке швидко зосередилося на Лінке.

Серйозність порушення спонукала уряди Сполучених Штатів, Великої Британії та інших країн припинити обмін розвідданими з Берліном, заявили офіційні особи.

“Кожна окрема служба проводить власну оцінку збитків”, — сказав високопоставлений чиновник розвідки в Північній Європі. “Ви думаєте: “Якою інформацією ми з ними поділилися? Чи була ця інформація доступна [російському агенту]?””.

Німці також зіткнулися з іншими складними питаннями, зокрема про те, чи був у Лінке спільник. Німецькі чиновники почали ретельно перевіряти його стосунки з

Еллером, 31-річним торговцем дорогоцінним камінням та металами, який народився в Росії та жив у тому ж регіоні Баварії, де Лінке провів більшу частину своєї кар’єри.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що Лінке та Еллер познайомилися у 2021 році на світському заході. Але в нещодавніх інтерв’ю The Post офіційні особи сказали, що є ознаки того, що їх познайомив член німецької ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), що підвищує ймовірність того, що Лінке, можливо, керувався радикальними політичними поглядами.

Схоже, що робота Еллера вимагала майже постійних поїздок — лише за минулий рік, за словами людини, знайомої з розслідуванням, було 110 поїздок — із записами, що він часто їздив до Москви.

Еллера “досить швидко ідентифікували як можливого співучасника змови”, – сказав високопоставлений німецький співробітник служби безпеки, який брав участь у розслідуванні. Але на початку листопада він вирушив до Флориди з дружиною та маленькою донькою на тривалий візит до родичів дружини в Маямі, повідомила особа, знайома зі слідством.

Еллер повернувся до Німеччини в грудні в межах міжнародного відрядження. Коли Лінке заарештували 21 грудня, Еллеру зателефонували із Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії — головного спадкоємця КДБ — попередивши, що йому загрожує небезпека, і закликавши летіти до Москви.

Натомість Еллер знову вилетів до Флориди на Різдво, повідомила особа, знайома зі справою. Примітно, що німецька влада не зробила жодних спроб перешкодити йому виїхати. “Доказів, які ми зібрали, було недостатньо, щоб заарештувати його”, — сказав представник німецької безпеки.

Дізнавшись, що Еллер перебуває під пильною увагою у справі про порушення BND, ФБР тримало його під майже постійним наглядом. За словами офіційних осіб, агенти стежили за пересуваннями та спілкуванням Еллера, тоді як німецька влада надала потік інформації про своє власне розслідування.

Напружений графік подорожей Еллера раптово припинився 12 січня, коли він намагався сісти на інший рейс до Мюнхена, але в аеропорту Маямі його перехопили агенти ФБР, повідомила особа, знайома зі справою. Високопоставлений співробітник контррозвідки ФБР описав контакт як “відкритий підхід”, потенційно ризикований маневр, який несподівано окупився.

За словами особи, знайомої з розслідуванням, Еллер погодився пройти допит агентів ФБР у сусідньому закладі та здати пристрої, включаючи ноутбук і мобільний телефон. Він заявив, що він пов’язаний з BND, і продовжив розповідати вражаючі подробиці, зокрема те, що він перевіз секретні файли BND до Росії та повернувся з конвертами, які, на його думку, містили великі суми готівки для Лінке, і що він був контактував з офіцерами ФСБ.

Адвокат Еллера відмовився від коментарів. Незрозуміло, чому Еллер надав так багато інформації, але, за словами особи, знайомої зі справою, він визнав себе жертвою маніпуляцій Лінке. Ця особа сказала, що Еллер стверджує, що думав, що працює на BND, а Еллер сказав, що його співпраця з ФБР відображає його бажання допомогти слідчим. Агенти також спілкувалися з дружиною Еллера та її братом у Флориді.

Німецькі офіційні особи не визнають, що Еллера міг бути обдуреним. Еллер зізнався ФБР і німецьким слідчим, що “саме він попросив Лінке вчинити шпигунські дії”, – сказав високопоставлений чиновник німецької безпеки.

Високопоставлений чиновник США сказав, що міністерство юстиції зважувало, чи висувати звинувачення проти Еллера, але чиновники не побачили доказів того, що він скоїв серйозний злочин у Сполучених Штатах, і вирішили повернути його до Німеччини, де справа проти нього була сильнішою. Еллеру було наказано залишити країну, і агенти ФБР супроводжували його до воріт для від’їзду, за словами особи, знайомої зі слідством, яка сказала, що ноутбук і телефон Еллера йому не повернули.

Озброївшись інформацією, зібраною ФБР, німецька влада чекала Еллера в аеропорту Мюнхена 21 січня з ордером на арешт, виданим двома днями раніше.

Щодо Лінке, то його звинувачують у зловживанні повноваженнями BND, щоб допомогти Еллеру перетнути німецький кордон із секретними файлами та готівкою.

Особа, знайома з розслідуванням, сказала, що окремий чиновник BND, очевидно, діючи за наказом Лінке, допомагав Еллеру пройти через аеропорт Мюнхена, допомагаючи йому обійти митний огляд.

За словами чиновників, слідчі виявили щонайменше чотири платежі, які Еллер приніс Лінке на загальну суму близько 100 000 доларів. Інші аспекти справи залишаються загадкою, включаючи мету неодноразових поїздок Еллера між Нью-Йорком і Москвою. Спроби The Post зв’язатися з дружиною Еллера або її родичами у Флориді були безрезультатними.

У той час як німецька справа зосереджена на тому, що її громадянин зрадив свою країну заради Кремля, інші справи стосуються росіян, які прагнуть проникнути на Захід.

Серед них є так звані “нелегали”, яких відправляють за кордон не як дипломатів — із супровідним правовим захистом — а під більш детальними угодами, спрямованими на приховування будь-якого зв’язку з Росією.

Минулого року влада Нідерландів зіткнулася з пасажиром , який пред’явив бразильський паспорт, коли прибув до аеропорту Схіпхол в Амстердамі, погодившись на посаду стажера в Міжнародному кримінальному суді. Насправді це був російський військовий офіцер на ім’я Сергій Черкасов, якого понад десятиліття тому відправило за кордон російське розвідувальне агентство ГРУ, її головна військова розвідувальна служба, згідно з офіційними даними та протоколами суду.

Черкасов роками жив у Бразилії та називав себе як Віктор Мюллер Феррейра за допомогою підроблених документів. Він здобув ступінь у Трініті-коледжі в Дубліні та Школі передових міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса у Вашингтоні, перш ніж отримати пропозицію про стажування від міжнародного суду, який зараз розслідує звинувачення у військових злочинах Росії в Україні .

Повернений Нідерландами, Черкасов зараз відбуває тюремне ув’язнення в Бразилії після того, як його засудили за звинуваченнями, включаючи шахрайство з документами. Росія заперечувала, що він був шпигуном, але домагалася його повернення, стверджуючи, що він є розшукуваним наркозлочинцем, і просила Бразилію видати його.

У жовтні влада Норвегії за схожих обставин заарештувала звинуваченого російського шпигуна. Підозрюваний видавав себе за бразильського дослідника, який зосереджується на питаннях безпеки в Арктиці в університеті на півночі Норвегії, повноваження, які дозволили йому отримати доступ до європейських експертів і офіційних осіб. Як і Черкасов, Михайло Мікушин був російським “нелегалом”, який провів роки за кордоном, розробляючи складне прикриття для свого завдання в ГРУ.

За словами чиновників, темпи арештів і викриття були частково зумовлені посиленням співпраці між європейськими службами, а також постукраїнськими змінами в мисленні країн.

“Лютий 2023 року не те саме, що лютий 2021 або 2019 року”, — сказав високопоставлений представник західної розвідки. Після вторгнення Росії в Україну в Європі “просто не стало стільки терпимості чи простору”.

Високопоставлені чиновники описали дії, схожі на “вдар по кроту”, щоб утримати російські служби від поповнення європейських посольств шпигунами. У минулорічній промові Кен Маккаллум, директор внутрішньої служби Британії MI5, заявив, що британський уряд “з міркувань національної безпеки відмовив понад 100 російських заявок на дипломатичні візи” з 2018 року, коли Велика Британія видворила 23 підозрюваних російських шпигунів у відповідь на отруєння Сергія та Бліїї Скрипалів у Солсбері, Англія.

У результаті такого тиску західні офіційні особи заявили, що вони також бачать ознаки того, що російські спецслужби приймають рішення, яких вони уникали б у минулому, роблячи оперативників більш вразливими для виявлення.

“Наша робота показала, що російські агентства підвищують рівень допустимих ризиків”, — сказав високопоставлений співробітник контррозвідки ФБР, хоча він відмовився надати подробиці. У деяких випадках, за його словами, “їхні дії щодо мене свідчать про відчай”.

Виявлення російських шпигунів також підживлюються розвідкою США. Прагнучи скористатися вразливістю Москви, ЦРУ та ФБР активізували потоки розвідувальних даних до служб по всій Європі, щоб викорінити російське проникнення, заявили чиновники. Ще до арештів у Німеччині влада Швеції, Норвегії та інших країн посилалася на внесок американської розвідки під час арештів нелегалів ГРУ та зривів пов’язаних мереж.

Співробітники служби безпеки у Фінляндії та Швеції, наприклад, сказали, що вони були здивовані тим, як мало зусиль доклала Росія, щоб зірвати заявки цих країн на вступ до НАТО.

“Навесні було надзвичайно тихо”, коли Фінляндія подала свої документи, сказав Пелттарі, голова фінської розвідки.

Для деяких це було ознакою того, що можливості Росії були деградовані, а її служби були зайняті військовими діями в Україні, що виявило серйозні помилки ФСБ та інших відомств Але офіційні особи сказали, що це також може відображати визнання Москвою того, що суспільна підтримка вступу до НАТО була настільки величезною, що спроби змінити думку або зірвати процес не мали б жодного успіху.

Росію підозрювали в причетності до інших справ, які викликали занепокоєння в Європі минулого року, хоча доказів прямого зв’язку з Москвою поки що немає.

Минулого року норвезька влада провела численні арешти у випадках підозрілої діяльності спостереження за допомогою безпілотників, що викликало побоювання, що Росія націлена на критичну інфраструктуру. Але тих, хто був затриманий, згодом відпустили, і тепер влада вважає, що багато з них були невинними.

Поштові бомби, надіслані наприкінці минулого року урядовцям та іншим об’єктам в Іспанії, викликали побоювання, що Росія мобілізує мережу ультраправих бойовиків для сіяння терору. Проте минулого місяця Мадрид оголосив про арешт 74-річного іспанця, який виступав проти підтримки України з боку своєї країни, але, схоже, діяв сам. У заяві, опублікованій слідчим суддею Іспанії, йдеться, що “немає ознак того, що особа, яка перебуває під слідством, належить або співпрацює з будь-якою терористичною бандою чи організованою групою”.

Однак нещодавно з’явилися ознаки того, що російські розвідувальні служби продовжують втручатися в Європу.

За останній місяць Литва пережила хвилю онлайн-операцій, націлених на вимушених біженцях з України. Перший стосувався “фішингових” електронних листів, які надсилалися місцевим агентствам, некомерційним організаціям і навіть готелям із вкладеними файлами, в яких шукалися імена та адреси українців, з якими вони зустрічалися.

Повідомлення були фальшиво надіслані під прикриттям міграційної служби Литви, що спонукало державних службовців дезавуювати електронні листи та запевнити українців, що уряд не намагався їх відстежити.

Подальша кампанія по електронній пошті включала фальшиві повідомлення нібито від українського посольства, які стверджували, що Литва допомагає знайти чоловіків військового віку, щоб відправити їх в Україну. Служби безпеки Литви приписали атаку невстановленому “російському кіберактору”. Дані про вимушених біженців можуть бути використані, щоб переслідувати їх або навіть шантажувати тих, чиї родичі перебувають на території України, окупованих Росією.

Але високопоставлений литовський чиновник сказав, що більш імовірною метою було посіяти недовіру між вимушеними бженцями з України та приймаючими урядами. Повідомлення мали на меті змусити українців хвилюватися, “що вони тут не в безпеці”, сказав чиновник, з можливою вторинною метою “зв’язати ресурси наших установ”.