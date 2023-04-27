З початку повномасштабного російського вторгнення Україна запровадила санкції лише проти шести топполітиків, які підтримали агресію РФ.

Про це повідомляють аналітики Trap Aggressor.

Загалом до санкційного переліку увійшли 569 громадян України. 302 з них — члени так званих виборчих комісій на тимчасово окупованих територіях, 174 — самопроголошені посадовці на окупованих територіях, 16 — церковнослужителів тощо.

До списку підсанкційних топполітиків увійшли:

Віктор Янукович — експрезидент України (2010-2014 рр.)

Віктор Медведчук — народний депутат IX скликання, один із керівників партії “Опозиційна платформа — за життя” (2019-2022 рр.)

Ілля Кива — народний депутат IX скликання від партії “Опозиційна платформа – за життя” (2019-2022 рр.)

Вадим Новинський — народний депутат IX скликання від партії “Опозиційний блок” (2019 – 2022 рр.)

Павло Лебедєв — ексміністр оборони України, член “Партії регіонів” (2012-2014 рр.)

В’ячеслав Богуслаєв — президент АТ “Мотор Січ”.

Крім того, до санкційних списків потрапили наближені до топполітиків-колаборантів особи: Сергій Курченко — проросійський олігарх, якого називали “гаманцем” оточення Януковича, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, син Віктора Януковича Олександр Янукович, донька Іллі Киви Катерина Кива.

Як зауважили аналітики, найбільше обмежувальних заходів стосувалися блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України. Водночас у дохід держави конфіскували лише приватне майно Януковича.

Законом України “Про санкції” передбачається, що стягнення в дохід держави активів підсанкційної особи можливе лише під час воєнного стану і лише щодо осіб, які потрапили під санкції після травня 2022 року.

Тому, наприклад, майно таких колаборантів, як Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Вадима Колесніченка та Леоніда Пасічника не можна стягнути.