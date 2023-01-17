Австралійська реперка Іггі Азалія випустила свій новий музичний альбом ексклюзивно для платформи OnlyFans. Знаменитість вже заробила завдяки їй 300 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання Netflix Junkie.

Співпраця почала привертати увагу громадськості, оскільки Азалія заробила на ній цілий статок лише протягом ночі.

Кількість підписок реперки на OnlyFans стрімко зросла, оскільки їй, як пише видання, вдалося привернути багато уваги своїм “вмістом без цензури”. За останні 24 години Азалії вже вдалося заробити 307 тисяч доларів на платформі.

Шанувальники, які хочуть отримати доступ до її контенту, повинні будуть підписатися на її профіль за 25 доларів США. Зазначається, що проєкт завершиться в грудні 2023 року.

За словами Іггі, для проєкту її надихнула книга Мадонни про секс.