Про це повідомляє Associated Press.
Протестувальники увірвалися в резиденцію президента Готабая Раджапакса, після чого стало відомо про його відставку. Також мітингарі також підпалили резиденцію прем’єр-міністра Раніла Викрамасінгхе. Проте, ані Раджапакса, ані Вікрамасінгхе не було в резиденціях, коли було скоєно напад.
Як повідомляє Reuters, внаслідок акцій протесту щонайменше 39 людей, зокрема двоє поліціянтів, було поранено та госпіталізовано під час протестів.
Наразі економіка Шрі-Ланки перебуває у стані колапсу, покладаючись на допомогу Індії та інших країн, лідери держави намагаються домовитись про допомогу з Міжнародним валютним фондом. Водночас економічна криза призвела до гострої нестачі предметів першої необхідності, через що людям складно купувати їжу, паливо тощо.
Зауважимо, міністерство фінансів Шрі-Ланки попередило інвесторів про дефолт. Країна поки призупинила виплати за зовнішнім боргом.
Через російське вторгнення в Україну на Шрі-Ланці швидкими темпами дорожчає продовольство та паливо. Країна планує залишити резерви для закупівлі необхідного. Зазначимо, що за словами журналістів, оголошення дефолту не стало несподіванкою.
- Також повномасштабна російська агресія в Україні провокує економічну кризу та заворушення у Єгипті, де місцеві гостро відчувають підвищення цін на харчові продукти.
- Нагадаємо, що за даними Держстату, у червні цього року річна інфляція в Україні прискорилась до 21,5%. Востаннє показник у понад 20% фіксували ще в березні 2016 року.
- Тим часом тривале зростання загального рівня цін у Великій Британії становить 9,1%, що є найвищим показником за останні 40 років.
- Востаннє аналогічний рівень річної інфляції у Німеччині – 7,9% – фіксувався під час нафтової кризи наприкінці 1973 року. У травні 2022-го найсильніше подорожчали енергоносії та продовольчі товари.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен визнала, що інфляція знаходиться на “неприйнятному рівні”. Проте зауважила, що це проблема не виключно для Сполучених Штатів.