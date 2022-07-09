Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса йде у відставку через масові протести, спричинені економічною кризою в країні. Він залишатиметься на посаді до 13 липня для забезпечення передачі влади.

Про це повідомляє Associated Press.

Протестувальники увірвалися в резиденцію президента Готабая Раджапакса, після чого стало відомо про його відставку. Також мітингарі також підпалили резиденцію прем’єр-міністра Раніла Викрамасінгхе. Проте, ані Раджапакса, ані Вікрамасінгхе не було в резиденціях, коли було скоєно напад.

Як повідомляє Reuters, внаслідок акцій протесту щонайменше 39 людей, зокрема двоє поліціянтів, було поранено та госпіталізовано під час протестів.

Наразі економіка Шрі-Ланки перебуває у стані колапсу, покладаючись на допомогу Індії та інших країн, лідери держави намагаються домовитись про допомогу з Міжнародним валютним фондом. Водночас економічна криза призвела до гострої нестачі предметів першої необхідності, через що людям складно купувати їжу, паливо тощо.

Зауважимо, міністерство фінансів Шрі-Ланки попередило інвесторів про дефолт. Країна поки призупинила виплати за зовнішнім боргом.

Через російське вторгнення в Україну на Шрі-Ланці швидкими темпами дорожчає продовольство та паливо. Країна планує залишити резерви для закупівлі необхідного. Зазначимо, що за словами журналістів, оголошення дефолту не стало несподіванкою.