Першу партію кросівок під брендом Yeezy на суму понад $1 млрд випустив виробник спортивного одягу Adidas, що є кроком в припиненні співпраці з репером Каньє Вестом.

Повідомляє Forbes

Каньє Вест співпрацював з Adidas з 2013-го року. Лінія дорогих кросівок Yeezy, які він створив разом із компанією, стала неймовірно популярною. На продаж спортивного взуття Yeezy припадає 4–8% виторгу Adidas.

Внаслідок антисемітських висловів Каньє Веста в соціальних мережах, на концертах та в пресі великі компанії, які співпрацювали з ним розірвали відносини, в тому числі й головний партнер – Adidas. Після заяви компанії її акції впали на 10%.

Після цієї ситуації Adidas вирішив діяти обережно та розглядав різні варіанти для своєї лінії кросівок.Замість того, щоб продавати взуття у звичному режимі, компанія обмірковувала ідею спалення кросівок, роздачу їх чи продаж після видалення бренду Yeezy. Проте, Adidas вирішив продати взуття та пожертвувати частину триманих коштів на благодійність.

Всупереч особливим обставинам, в останні дні Adidas посилила свої маркетингові заходи, як це зазвичай роблять перед випуском будь-якого продукту.

Компанія не повідомила точну кількість пар кросівок, які було випущено та реакцію споживачів на них. На вебсайті Adidas розміщено зображення 14 моделей Yeezy, включаючи дві доступні, що дає підстави припустити, що ще 12 продуктів будуть випущені згодом.