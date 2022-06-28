Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram.
Наразі рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Проте, робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої досі тривають.
Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив щодо оновленої інформації про кількість жертв ракетного удару по торговельному центрі у місті Кременчуку. Внаслідок обстрілу загинуло 18 осіб (один з загиблих помер у лікарні), постраждало 59 осіб, з них 25 – ушпиталено.
Втім, варто зазначити, що до прокуратури вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їхніх рідних.
- Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині. Внаслідок влучання у ТРЦ вже відомо про 20 поранених та двох загиблих.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торговельному центрі у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад на торговельний центр в українському місті Кременчук 27 червня продемонстрував “глибину жорстокості та варварства”, до якої “скотився” президент РФ Володимир Путін.