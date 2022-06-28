27 червня 2022 року росіяни здійснили ракетний обстріл Кременчуку, внаслідок якого повністю зруйнували торговельний центр, а також відібрали життя його відвідувачів. Станом на ранок 28 червня відомо про 18 загиблих. Водночас прокурори отримали понад 40 заяв про зниклих безвісти рідних.

Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram.

Наразі рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Проте, робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої досі тривають.

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив щодо оновленої інформації про кількість жертв ракетного удару по торговельному центрі у місті Кременчуку. Внаслідок обстрілу загинуло 18 осіб (один з загиблих помер у лікарні), постраждало 59 осіб, з них 25 – ушпиталено.

Втім, варто зазначити, що до прокуратури вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їхніх рідних.