Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram.

Наразі рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Проте, робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої досі тривають.

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив щодо оновленої інформації про кількість жертв ракетного удару по торговельному центрі у місті Кременчуку. Внаслідок обстрілу загинуло 18 осіб (один з загиблих помер у лікарні), постраждало 59 осіб, з них 25 – ушпиталено.

Втім, варто зазначити, що до прокуратури вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їхніх рідних.