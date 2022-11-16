Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що одним із пріоритетів альянсу є надання Києву додаткових систем протиповітряної оборони після того, як 15 листопада РФ здійснила найбільшу хвилю ракетних ударів по українських містах.

Про це повідомляє CNN.

Столтенберг наголосив, що один з основних завдань альянсу зараз є надання Україні більше систем протиповітряної оборони.

Він додав, що розмовляв із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом США Джо Байденом після того, як у вівторок ракета впала на сході Польщі та вбила двох осіб поблизу кордону з Україною.

Під час пресконференції глава НАТО зауважив, що попередній аналіз свідчить про те, що ракетний інцидент у Польщі “ймовірно” спричинила українська ракета ППО, пояснивши, що у цьому немає української провини.

“Росія несе остаточну відповідальність, оскільки вона продовжує свою незаконну війну проти Україна”, – наголосив він.

Цей вибух став першим випадком, коли країна НАТО постраждала безпосередньо під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і світові лідери намагалися розвіяти побоювання потенційної ескалації конфлікту в результаті удару.

“Ми погодилися, що нам потрібно зберігати пильність, спокій і тісну координацію. Ми продовжуватимемо консультуватися та дуже уважно стежити за ситуацією”, – запевнив Столтенберг.

Додамо, що президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена Росією”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.

Варто зауважити, що, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета з української системи ППО.

Довідка. 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.