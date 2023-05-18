Джерело: рішення Солом’янського районного суду.

Встановлено, що у 2016 році було проведено операцію з ендопротезування молочних залоз вартістю 172 тисячі гривень або 6000 євро.

Згідно зі статею 183 Цивільного кодексу України, неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення. У статті 364 ЦК України також зазначено, “якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим, співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки”.

Суд зважив на те, що груди жінки є неподільними, проте, за рішенням суду, на операцію витрачались кошти із сімейного бюджету. Відтак, чоловік має право отримати відшкодування половини вартості суми за операцію, зокрема 93974 гривень або 3000 євро.