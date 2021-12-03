Колишній начальник 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ Роман Червинський розповів про спецоперацію з затримання бойовика Володимира Цемаха, а також її наслідки для нього особисто.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

27 червня 2019 році українські спецслужби провели спецоперацію, в результаті якої затримали бойовика Володимира Цемаха в окупованому Сніжному (Донецька область). За даними групи Bellingcat, він може бути причетним до збиття пасажирського Boeing рейсу MH17 у Донецькій області та був ключовим свідком цих подій.

За словами Червинського, за кілька тижнів після операції, 11 липня відбулася телефонна розмова між президентом України Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Він також додав, що російський президент згадував про Цемаха у переговорах.

“За моїми даними, ця розмова складалася із двох частин. Перша частина – це розмова стосувалася звільнення наших моряків. А друга частина – це ультиматум Путіна до Зеленського, щоб передати назад йому Цемаха. Це було найголовніше підтвердження, що Цемах – це цінна людина для нас і вона дуже болюча до Путіна, що може довести його участь у нашій війні та довести, що Росія – агресор. Цемах і моряки – це взаємовигідний обмін, і він мав бути таким чином“, – розповів він.

Зазначимо, що Романа Червинського відсторонили від посади одразу після телефонних переговорів із Москвою. Колишній розвідник запевняє, що досі не знає причин такого наказу.

“Але після цієї розмови мене відсторонили від посади без пояснення причин. Я досі не знаю причин, хоча протягом 3 місяців після цього намагався потрапити до керівництва СБУ”, – повідомив Червинський.