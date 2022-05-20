Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

“В районі Василівки після тривалого блокування проїзду авто нарешті дозволили рух машин. Зараз час вже близько 100 з них змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення”, — написав Орлов.

Раніше в районі Василівки скупчилася велика кількість машин, близько 1 000, які чекали на можливість виїхати. Протягом значного періоду автомобілі у зворотному напрямку також не пропускали.

За словами мера Енергодара, закритим залишається проїзд через Оріхів та Пологи.