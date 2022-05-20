Після тривалого блокування близько 1 000 автомобілів на блокпостах у захопленій Василівці, російські військові дозволили цивільним проїхати на територію, підконтрольну Україні.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

“В районі Василівки після тривалого блокування проїзду авто нарешті дозволили рух машин. Зараз час вже близько 100 з них змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення”, — написав Орлов.

Раніше в районі Василівки скупчилася велика кількість машин, близько 1 000, які чекали на можливість виїхати. Протягом значного періоду автомобілі у зворотному напрямку також не пропускали.

За словами мера Енергодара, закритим залишається проїзд через Оріхів та Пологи.