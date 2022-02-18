Село-привид на іспансько-португальському кордоні, яке раніше називалося Асередо, "винирнуло" з-під води через посуху, оскільки водосховище біля дамби критично втратило запаси води. Сірі руїни, які з’явилися на місці села, приваблюють туристів і фотографів.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Після побудови дамби на північному заході Іспанії у 1992 році, невелике село Асередо було затоплене. На його місці з’явилося водосховище Альто Ліндозо. Зараз село знову виринає назовні через зміни клімату.

Зараз туристи бачать на місці колись велелюдного села стіни, обвалені дахи, дерев’яне сміття, яке колись було дверима чи балками, і навіть іржавий питний фонтан з водою, який досі працює.

Біля того, що колись було кав’ярнею, досі лишилися ящики з порожніми пляшками від пива, а біля кам’яної стіни стоїть іржавіла напівзруйнована стара машина. На кадрах дрона видно занедбані будівлі.

Дані міністерства довкілля Іспанії показують, що водосховища у країні наповнені на 44% від їхньої місткості, що значно нижче середнього рівня (приблизно 61% за останнє десятиліття) але все ще вище рівня, зареєстрованого під час посухи 2018 року.