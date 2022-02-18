Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Після побудови дамби на північному заході Іспанії у 1992 році, невелике село Асередо було затоплене. На його місці з’явилося водосховище Альто Ліндозо. Зараз село знову виринає назовні через зміни клімату.
Зараз туристи бачать на місці колись велелюдного села стіни, обвалені дахи, дерев’яне сміття, яке колись було дверима чи балками, і навіть іржавий питний фонтан з водою, який досі працює.
Біля того, що колись було кав’ярнею, досі лишилися ящики з порожніми пляшками від пива, а біля кам’яної стіни стоїть іржавіла напівзруйнована стара машина. На кадрах дрона видно занедбані будівлі.
Дані міністерства довкілля Іспанії показують, що водосховища у країні наповнені на 44% від їхньої місткості, що значно нижче середнього рівня (приблизно 61% за останнє десятиліття) але все ще вище рівня, зареєстрованого під час посухи 2018 року.
- Нагадаємо, на початку лютого на станції “Академік Вернадський” зареєстрували новий температурний рекорд + 12,7 С°. Попередній рекорд становив +11,7 С°.
- Раніше фотожурналіст Ед Рам зробив світлину, на якій шість мертвих жирафів лежать по спіралі на сухій землі. Знімок з повітря показує руйнівний вплив посухи, яка залишила людей і тварин без води.