Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Після побудови дамби на північному заході Іспанії у 1992 році, невелике село Асередо було затоплене. На його місці з’явилося водосховище Альто Ліндозо. Зараз село знову виринає назовні через зміни клімату.

Фото: Reuters

Зараз туристи бачать на місці колись велелюдного села стіни, обвалені дахи, дерев’яне сміття, яке колись було дверима чи балками, і навіть іржавий питний фонтан з водою, який досі працює.

Фото: Reuters

Біля того, що колись було кав’ярнею, досі лишилися ящики з порожніми пляшками від пива, а біля кам’яної стіни стоїть іржавіла напівзруйнована стара машина. На кадрах дрона видно занедбані будівлі.

Фото: Reuters

Дані міністерства довкілля Іспанії показують, що водосховища у країні наповнені на 44% від їхньої місткості, що значно нижче середнього рівня (приблизно 61% за останнє десятиліття) але все ще вище рівня, зареєстрованого під час посухи 2018 року.