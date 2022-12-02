Китай має намір оголосити про пом’якшення карантинних обмежень щодо COVID-19 найближчими днями та скорочення масового тестування. Помітна зміна позиції відбулась після того, як жителі КНР вийшли на масові протести через жорсткі карантинні обмеження.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Захворюваність по всій країні залишається близькою до рекордно високого рівня, однак в деяких містах вже скасовують карантин, а один з високопосадовців заявив, що здатність вірусу викликати симптоми захворювання слабшає.

Органи охорони здоров’я, оголосивши про пом’якшення обмежень у своїх регіонах, не згадали про протести – найбільшу демонстрацію громадянської непокори в Китаї за багато років – яка коливалась від віча при запалених свічках у Пекіні до вуличних сутичок з поліцією в Гуанчжоу.

Послаблення карантину включатиме скорочення масового тестування та регулярного тестування на нуклеїнові кислоти, а також дозвіл хворим та тим, хто контактував з хворими на COVID-19, ізолюватись вдома за певних умов.

Це дуже сильно відрізняється від попередніх обмежень, адже за поки діючими протоколами, цілі громади можуть ізолювати на тижні, якщо у них виявлено хоча б одного хворого.

Минулого тижня китайці почали виходити на протести, адже не згодні з такими суворими обмеженнями. Ці протести стали безпрецедентними на материковому Китаї з 2012 року, тобто з того часу, як країну очолив Сі Цзіньпінь.

Менш ніж через 24 години після насильницьких протестів у Гуанчжоу 29 листопада влада щонайменше семи районів розгалуженого виробничого центру заявила, що скасовує тимчасові блокування. Один округ заявив, що це дозволить школам, ресторанам, кінотеатрам і підприємствам знову відкритися.

Міста, зокрема Чунцін і Чженчжоу, також оголосили про пом’якшення.

У четвер віцепрем’єр-міністерка Сунь Чуньлань, який курирує боротьбу з COVID, заявила на зустрічі передових експертів, що варіант Omicron послаблює свою здатність викликати захворювання, дозволяючи Китаю пом’якшити зусилля з профілактики.

“Після майже трьох років боротьби з епідемією медична система нашої країни витримала випробування. Рівень вакцинації всього населення перевищує 90%, а обізнаність населення та якість охорони здоров’я значно покращилися”, — сказала вона.

У Пекіні деякі громади вже почали готуватися до змін.

За словами мешканців, одна громада на сході міста цього тижня провела онлайн-опитування щодо можливості ізоляції позитивних випадків вдома.

“Я, безперечно, вітаю рішення нашої місцевої громади провести це голосування незалежно від результату”, — сказав резидент Том Сімпсон, керуючий директор Китайсько-британської ділової ради.

Він додав, що його головним занепокоєнням було перебування в карантинному закладі, де “умови можуть бути, м’яко кажучи, жахливими”.

Китайські акції та ринки в усьому світі спочатку впали після протестів на вихідних у Шанхаї, Пекіні та інших містах, але згодом відновилися завдяки надії, що тиск громадськості може призвести до нового підходу влади.

Більше спалахів COVID можуть вплинути на економічну діяльність Китаю в найближчій перспективі, заявив у середу Міжнародний валютний фонд, додавши, що він бачить можливості для безпечного перекалібрування політики, яка може сприяти економічному зростанню в 2023 році.

Жорсткі стримувальні заходи Китаю цього року знизили внутрішню економічну активність і поширилися на інші країни через перебої в ланцюзі поставок.

Хоча зміна тону щодо COVID виглядає відповіддю на громадське невдоволення жорсткими заходами, влада також шукає допиту присутніх на демонстраціях.

За оцінками організації China Dissent Monitor, яка фінансується урядом США Freedom House, із суботи по понеділок у Китаї відбулося щонайменше 27 демонстрацій. Австралійський аналітичний центр ASPI оцінив 51 протест у 24 містах.