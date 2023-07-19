Компанія Bayer спрямує додаткові $15,5 млн на підтримку аграрної промисловості України. Про це рішення повідомила керівниця USAID Саманта Пауер після нічної атаки росіян на Одеський морський порт, задіяний в експорті українського зерна.

Кошти, виділені компанією Bayer в рамках спільної ініціативи з USAID AGRI-Україна, забезпечать впровадження інноваційних технологій, оптимізацію с/г виробництва і допоможуть зменшити частку ручної праці, створивши натомість десятки нових робочих місць для технічних спеціалістів в Україні. Bayer також планують розширити доступ до цифрової с/г платформи Climate FieldView та продовжать безкоштовно надавати насіння тим с/г виробникам, які цього потребують.

Окрім цього компанія проводить інформаційну програму з роз’яснення ризиків, пов’язаних із землеробством під час війни. Минулого року Bayer придбали велику розмінувальну машину вартістю понад $900 тис. і розпочали співпрацю зі Швейцарським фондом протимінної діяльності (Fondation Suisse de Déminage – FSD).

Ініціатива стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна) започаткована USAID в липні 2022 року. Мета ініціативи – сприяти зміцненню с/г виробництва і розширенню експорту української аграрної продукції, особливо в умовах світової кризи у галузі продовольчої безпеки, яка поглиблюється внаслідок розв’язаної Росією жорстокої війни проти України. На сьогоднішній день загальний внесок Уряду США до ініціативи AGRI-Україна становить $350 млн. USAID також прагне залучити додаткове фінансування від партнерів на суму $250 млн., що дозволить збільшити загальну вартість ініціативи до понад півмільярда доларів.