Про це йдеться у відповідному графіку.
Зазначається, що коридор безпечної торгівлі дозволить Україні експортувати понад 20 мільйонів тонн зерна, яке накопичувалося в портових силосах з початку повномасштабної російсько-української війни, а також звільнити запаси для майбутнього врожаю пшениці.
Британські ф’ючерси на фуражну пшеницю, що використовується для тварин – впали майже на 3%.
Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Саме з них почнеться експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні.
- 14 липня на зустрічі у Стамбулі представники України, ООН, РФ та Туреччини домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна.
- Опісля президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий допомогти Україні відновити експорт зерна морем. Однак для цього необхідно виконати одну умову.
- В Україні аграрії намолотили вже 6,5 мільйона тонн зернових культур нового врожаю.
- Чорноморський експортний маршрут є ключовим для “фінансового циклу” фермерів і послаблення глобальної продовольчої кризи. Якщо його не буде розблоковано, Україні доведеться різко скоротити обсяги засівів озимої пшениці.