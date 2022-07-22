Після того, як Україна, Туреччина, ООН та РФ підписали угоду про відновлення експорту зерна з українських портів у Чорному морі, чиказькі ф’ючерси на пшеницю впали більш ніж на 3%, тоді як продовольча пшениця впала у ціні більш ніж на 4%.

Про це йдеться у відповідному графіку.

Зазначається, що коридор безпечної торгівлі дозволить Україні експортувати понад 20 мільйонів тонн зерна, яке накопичувалося в портових силосах з початку повномасштабної російсько-української війни, а також звільнити запаси для майбутнього врожаю пшениці.

Британські ф’ючерси на фуражну пшеницю, що використовується для тварин – впали майже на 3%.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Саме з них почнеться експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні.