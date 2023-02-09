Про це повідомила Миколаївська облдержадміністрація.

Думку щодо створення музею висловив міністр оборони України Олексій Резніков під час відвідування Миколаївського суднобудівного заводу. Він прийшов до недобудованого крейсера проєкту 1164 у складі делегації за участю командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи та міністра національної оборони Литовської Республіки Арвідаса Анушаускаса.

“Це “брат-близнюк” потопленого нашими силами оборони крейсера “Москва”, який теж був побудований у Миколаєві. Рєзніков зазначив, що після завершення війни бачить майбутнє крейсера у створенні музею”, – йдеться у повідомленні.

30 років тому ракетний крейсер “Україна” було спущено на воду. Він перебував на стадії готовності на 95%, але багато років його будівництво “заморожене”. Судно потребує значних вкладень на його утримання.

Через застаріле обладнання та цільове призначення корабель не потрібен ВМС. Крейсер розрахований на ведення бойових дій на широких океанських просторах.