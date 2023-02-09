Про це повідомила Миколаївська облдержадміністрація.

Думку щодо створення музею висловив міністр оборони України Олексій Резніков під час відвідування Миколаївського суднобудівного заводу. Він прийшов до недобудованого крейсера проєкту 1164 у складі делегації за участю командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи та міністра національної оборони Литовської Республіки Арвідаса Анушаускаса.

Фото: Миколаївська облдержадміністрація

“Це “брат-близнюк” потопленого нашими силами оборони крейсера “Москва”, який теж був побудований у Миколаєві. Рєзніков зазначив, що після завершення війни бачить майбутнє крейсера у створенні музею”, – йдеться у повідомленні.

30 років тому ракетний крейсер “Україна” було спущено на воду. Він перебував на стадії готовності на 95%, але багато років його будівництво “заморожене”. Судно потребує значних вкладень на його утримання.

Фото: Вікіпедія

Через застаріле обладнання та цільове призначення корабель не потрібен ВМС. Крейсер розрахований на ведення бойових дій на широких океанських просторах.