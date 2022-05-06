У міністерстві оборони Сполученого Королівства вважають що ЗСУ, після закінчення російсько-української війни, могли б ділитись набутим досвідом з британськими солдатами.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

З такою заявою виступив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час візиту до британських військ на навчаннях.

На його думку, уроки, які українські військові винесуть з “полювання” на російські танки та літаки за допомогою західної зброї, стануть у пригоді збройним силам Великої Британії.

“Кожен день – це навчальний день для нас та українців. Я думаю, безперечно можна передбачати, що український досвід використовуватиметься для навчання наших сил”, – сказав Воллес.

Він додав, що українські методи бойових дій, які ведуться у населених пунктах, використання засобів радіоелектронної боротьби, розгортання ППО та те, як ЗСУ використовують слабкі місця російської армії – це все є важливим для британських військових.