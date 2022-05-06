Про це повідомляє британська газета The Telegraph.
З такою заявою виступив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час візиту до британських військ на навчаннях.
На його думку, уроки, які українські військові винесуть з “полювання” на російські танки та літаки за допомогою західної зброї, стануть у пригоді збройним силам Великої Британії.
“Кожен день – це навчальний день для нас та українців. Я думаю, безперечно можна передбачати, що український досвід використовуватиметься для навчання наших сил”, – сказав Воллес.
Він додав, що українські методи бойових дій, які ведуться у населених пунктах, використання засобів радіоелектронної боротьби, розгортання ППО та те, як ЗСУ використовують слабкі місця російської армії – це все є важливим для британських військових.
- Нагадаємо, 5 травня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Речник Даунінг-стріт розповів про обговорення ними можливості спорядження зброї більшої дальності до України.
- Також санкції, про які оголосила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, призведуть до припинення доступу Росії до бухгалтерських, управлінських консультацій та PR-послуг Королівства. Також уряд оголосив про 63 нові санкції, зокрема заборону на поїздки та заморожування активів осіб, пов’язаних із російськими ЗМІ.
- Окрім цього Велика Британія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 300 мільйонів фунтів.