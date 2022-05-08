Про це інформує американський телеканал CNN.
“З цією метою ми продовжуватимемо нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним Силам України, продовжуватимемо підтримувати Україну у захисті її мереж від кіберінцидентів та розширюватимемо наше співробітництво, в тому числі з питань інформаційної безпеки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у збільшенні її економічної та енергетичної безпеки”, – йдеться у повідомленні у Білому домі.
Своєю чергою, Зеленський заявив, що Україна й надалі захищатиме себе і що його “кінцевою метою” є повний вихід РФ з України та подякував членам G7 за підтримку.
Він наголосив, що Україна залишається відданою тісній співпраці з членами G7 для підтримки макроекономічної стабільності перед обличчям проблем, пов’язаних із повномасштабним вторгненням РФ, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту.
Лідери G7 також пообіцяли “збільшити” короткострокову фінансову допомогу Україні в найближчі тижні, а також продовжити розробку варіантів довгострокової реконструкції країни.
“У найближчі тижні ми посилимо нашу колективну короткострокову фінансову підтримку, щоб допомогти Україні закрити фінансові розриви та надати базові послуги її населенню, а також розробимо варіанти – співпрацюючи з українською владою та міжнародними фінансовими установами – для підтримки довготривалого терміну відновлення та реконструкції”, – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, всі країни G7 погоджуються поступово відмовитися від російської нафти “своєчасно та впорядковано”.
- Нагадаємо, міжнародні зусилля з тиску на російського лідера тривають, лідери G7, включаючи президента США Джо Байдена та Володимира Зеленського, 8 травня обговорили підтримку Заходом України.
- Угорщина продовжує блокувати пропозицію Європейського Союзу, яка б заборонила імпорт російської нафти, затримуючи весь пакет санкцій блоку, спрямований на Путіна через війну в Україні.
- 8 травня Японія оголосила про введення нових санкцій – вони торкнуться активів фізичних осіб і банків, а також військового та технологічного секторів.
- Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.