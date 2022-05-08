Лідери G7, зокрема й президент США Джо Байден, після візуальної з президентом України Володимиром Зеленським і запевнили його, що продовжуватимуть надавати військову та економічну допомогу, "щоб допомогти Україні забезпечити її вільне та демократичне майбутнє" та збільшуватимуть фінансову підтримку вже "найближчими тижнями".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“З цією метою ми продовжуватимемо нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним Силам України, продовжуватимемо підтримувати Україну у захисті її мереж від кіберінцидентів та розширюватимемо наше співробітництво, в тому числі з питань інформаційної безпеки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у збільшенні її економічної та енергетичної безпеки”, – йдеться у повідомленні у Білому домі.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що Україна й надалі захищатиме себе і що його “кінцевою метою” є повний вихід РФ з України та подякував членам G7 за підтримку.

Він наголосив, що Україна залишається відданою тісній співпраці з членами G7 для підтримки макроекономічної стабільності перед обличчям проблем, пов’язаних із повномасштабним вторгненням РФ, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту.

Лідери G7 також пообіцяли “збільшити” короткострокову фінансову допомогу Україні в найближчі тижні, а також продовжити розробку варіантів довгострокової реконструкції країни.

“У найближчі тижні ми посилимо нашу колективну короткострокову фінансову підтримку, щоб допомогти Україні закрити фінансові розриви та надати базові послуги її населенню, а також розробимо варіанти – співпрацюючи з українською владою та міжнародними фінансовими установами – для підтримки довготривалого терміну відновлення та реконструкції”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, всі країни G7 погоджуються поступово відмовитися від російської нафти “своєчасно та впорядковано”.