Про це йдеться у Twitter-акаунті Еманюеля Макрона.
Одним із перших твіттів українською – це допис про зруйноване росіянами місто на Київщині Ірпінь, яке Макрон відвідав разом з канцлером ФРН Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
“Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти”, – написав Макрон додавши відеоролик з Ірпеня.
У наступному дописі Макрон наголосив, що допоки в Україні не припиниться війна, Франція продовжить мобілізувати свою гуманітарну, економічну та військову підтримку, щоб українські воїни могли отримати перевагу у боротьбі з російською армією.
Окрім цього французький лідер зауважив, що увесь світ став свідком військових злочинів росіян в Україні.
“Ми продовжуємо мобілізувати зусилля, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до міжнародного права. Наші експерти знаходяться на передовій, щоб зібрати докази”, – наголосив Емманюель Макрон.
Також за його словами, глобальна продовольча криза – це наслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він закликав Росію погодитись на пропозицію ООН експортувати зерно з України, знявши блокаду українських портів.
У наступному дописі Макрон наголосив, що Україна є частиною європейської родини.
“Разом із своїми партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, підтримуючи статус України як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу, ми підтверджуємо це Президенту Зеленському”, – написав президент Франції.
Він також додав, що найближчими днями, “як тільки Єврокомісія визначить рамки для обговорення”, всі 27 держав-членів ЄС будуть разом приймати важливі історичні рішення, аби втілити обіцянки та показати Україні рішучий та чіткий вчинок.
Окрім цього Макрон заявив, що у короткостроковій перспективі “для обговорення і розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді, нам, як європейцям, потрібно буде знайти нові форми союзів”.
У своєму останньому твітті українською французький президент процитував рядки з Гімну України.
“Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною”, – резюмував Макрон.
- Нагадаємо, 15 червня лідери Франції, Італії та Німеччини прибули з візитом до Києва.
- Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після побачених наслідків перебування російської армії у Бучі, розчарований телефонними розмовами з президентом РФ Володимиром Путіним. Водночас зауважив, що їх необхідно продовжувати, оскільки президенту України Володимиру Зеленському доведеться розмовляти із Путіним.
- Окрім цього президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили свої перші заяви під час візиту до Києва. Лідери європейських країн пообіцяли Україні підтримку у боротьбі з російською агресією.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон, після свого візиту до України відповів на питання, чи готовий здійснити візит до Російської Федерації.