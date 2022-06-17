Президент Франції Емманюель Макрон, після свого візиту до Києва, залишив декілька повідомлень українською мовою, у яких запевнив, що Франція й надалі підтримуватиме Україну.

Про це йдеться у Twitter-акаунті Еманюеля Макрона.

Одним із перших твіттів українською – це допис про зруйноване росіянами місто на Київщині Ірпінь, яке Макрон відвідав разом з канцлером ФРН Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

“Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти”, – написав Макрон додавши відеоролик з Ірпеня.

У наступному дописі Макрон наголосив, що допоки в Україні не припиниться війна, Франція продовжить мобілізувати свою гуманітарну, економічну та військову підтримку, щоб українські воїни могли отримати перевагу у боротьбі з російською армією.

Окрім цього французький лідер зауважив, що увесь світ став свідком військових злочинів росіян в Україні.

“Ми продовжуємо мобілізувати зусилля, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до міжнародного права. Наші експерти знаходяться на передовій, щоб зібрати докази”, – наголосив Емманюель Макрон.

Також за його словами, глобальна продовольча криза – це наслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він закликав Росію погодитись на пропозицію ООН експортувати зерно з України, знявши блокаду українських портів.

У наступному дописі Макрон наголосив, що Україна є частиною європейської родини.

“Разом із своїми партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, підтримуючи статус України як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу, ми підтверджуємо це Президенту Зеленському”, – написав президент Франції.

Він також додав, що найближчими днями, “як тільки Єврокомісія визначить рамки для обговорення”, всі 27 держав-членів ЄС будуть разом приймати важливі історичні рішення, аби втілити обіцянки та показати Україні рішучий та чіткий вчинок.

Окрім цього Макрон заявив, що у короткостроковій перспективі “для обговорення і розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді, нам, як європейцям, потрібно буде знайти нові форми союзів”.

У своєму останньому твітті українською французький президент процитував рядки з Гімну України.

“Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною”, – резюмував Макрон.