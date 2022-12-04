Графіті Бенсі та інші культурні об'єкти вирішили захистити від крадіжок. Поліція разом з місцевою владою знайшли деякі способи.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в етері телемарафону.

За його словами, компетентні охороняти об’єкти культурної спадщини місцеві органи влади. Через низку актів вандалізму ухвалили рішення залучити до збереження графіті:

добровольчі формування територіальної громади;

муніципальної варти;

місцевих органів правопорядку.

Андрій Нєбитов додав, що групу осіб, яка демонтувала роботу Бенсі з будинку в Гостомелі, затримано. Вони перебувають у слідчому ізоляторі.

“За даним фактом порушена стаття 194 – це пошкодження майна. Але у перспективі, це є прецедент, тому що майно не оцінене, не має поки власника і заяви від власника, тому кваліфікація, я впевнений, що буде змінюватися”, — зауважив він.