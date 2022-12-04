Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в етері телемарафону.
За його словами, компетентні охороняти об’єкти культурної спадщини місцеві органи влади. Через низку актів вандалізму ухвалили рішення залучити до збереження графіті:
- добровольчі формування територіальної громади;
- муніципальної варти;
- місцевих органів правопорядку.
Андрій Нєбитов додав, що групу осіб, яка демонтувала роботу Бенсі з будинку в Гостомелі, затримано. Вони перебувають у слідчому ізоляторі.
“За даним фактом порушена стаття 194 – це пошкодження майна. Але у перспективі, це є прецедент, тому що майно не оцінене, не має поки власника і заяви від власника, тому кваліфікація, я впевнений, що буде змінюватися”, — зауважив він.
- У Гостомелі зловмисники спробували вкрасти одне із семи графіті відомого британського художника Бенксі. Йдеться про роботу на стіні згорілого будинку, де зображена жінка у протигазі, з бігуді та вогнегасником в руках.
- Раніше у Києві невідомізіпсували графіті вуличного художника Бенксі. До малюнку “додали” козака з серії популярних мультфільмів і презерватив.