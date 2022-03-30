Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко спростував заяву Москви про скорочення операцій – сьогодні вночі місто зазнало колосальної атаки з боку збройних формувань Російської Федерації.

Цитує керівництво Чернігова американський телеканал CNN.

За словами голови Чернігівської воєнної адміністрації В’ячеслава Чауса, сьогодні місто було “під вогнем” російських авіаударів, а обстріли тривали всю ніч.

Мер міста Владислав Атрошенко в інтерв’ю журналісту видання “Новий день” Джону Берману обурився заявою Росії про те, що вона планує “різко зменшити” свій військовий наступ на Чернігів і Київ.

“Це ще одне підтвердження того, що Росія завжди бреше”, – сказав він Берману.

За словами Атрошенка, з моменту оприлюднення обіцянки з боку РФ бойові дії в Чернігові фактично посилилися.

Він додав: “Вони кажуть, що зменшили інтенсивність, але вони фактично збільшили інтенсивність ударів. Сьогодні у нас – колосальний удар по центру Чернігова. Двадцять п’ять людей отримали поранення, вони зараз у лікарнях. Усі вони цивільні. Тому щоразу, коли Росія щось каже, це потрібно ретельно перевіряти”.

Чаус стверджує, що ситуація в регіоні не змінилася, попри заяви Росії. За його словами, російські війська завдали ударів по місту Ніжин, знищивши “цивільну інфраструктуру”, а також “бібліотеки, торгові центри та багато житлових будинків”, а в Чернігові “нема електрики, води, тепла та газу”.

Він додав, що зв’язок не працює, “неможливо його відновити”, що ускладнює доступ до ізольованих сіл.

“Є села, де стоять російські танки. Ми знаємо, що там є наші люди, і там ситуація найгірша, тому що ми не можемо туди потрапити і привезти ліки чи продукти”, – стверджує Чаус.