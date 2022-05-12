За даними рятувальників, щоб розмінувати територію України, після завершення російсько-української війни, знадобиться від 5-ти до 10-ти років. Такі розрахунки здійснені виходячи з міжнародного досвіду.

Про це під час брифінгу заявив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив Бондар, одним із найбільш негативних наслідків вторгнення Росії до України стало замінування українських міст та сіл вибухонебезпечними предметами. Серед них і такі, що заборонені міжнародними конвенціями.

Рятувальник наголосив, що російські окупанти використовують дистанційні системи мінування, встановлюють некеровані мінні загородження та залишають після себе велику кількість спеціально встановлених вибухових пристроїв.

“Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей. Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів”, – сказав він.

Тому Держслужба з надзвичайних ситуацій активізувала роботу з навчання населення щодо ризиків у випадку виявлення вибухонебезпечного предмета. Як зауважив Олег Бондар, рятувальники на постійній основі проводять інформаційні роботи з населенням.

Він додав, що після звільнення українських населених пунктів від російської окупації, перш за все здійснюється обстеження звільнених територій, автодоріг та будівель, убезпечення роботи аварійно-відновлювальних служб.

“Наразі виконання цих заходів дозволило нам розпочати поетапний процес обстеження та розмінування сільгоспугідь. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб надати можливість агропідприємствам здійснювати весняну посівну кампанію”, – сказав Бондар.