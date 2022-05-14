Після заклику Kalush Orchestra «Врятуйте Азовсталь» у Google зросла кількість запитів «azovstal»

Про це свідчить статистика Google Trends.
Українському гурту вдалося привернути увагу до заблокованого Маріуполя, зокрема поранених військових, які наразі перебувають на металургійному комбінаті “Азовсталь” в оточенні російських військ.
Варто зазначити, що за цей заклик під час пісенного конкурсу український гурт можуть дискваліфікувати. Проте це не завадило фронтмену звернутися до світової спільноти.
Kalush Orchestra під час виступу на фіналі Євробачення закликали врятувати бійців з "Азовсталі". pic.twitter.com/lHfE0Rmnmh
— Букви (@Bykvu) May 14, 2022
- Нагадаємо, що цьогоріч гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування на першому півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022” пройшов у фінал, виступивши з піснею “Stefania”. Композиція не лише представляє Україну на змаганні, але й стала культурним символом у повномасштабній російсько-українській війні.
- Туреччина запропонувала провести морську евакуацію поранених бійців, які перебувають на “Азовсталі”. Проте Росія не погоджується на це
- Зокрема Уповноважена Верховної Ради України з прав людини розповіла про злочини російських окупантів, вчинені щодо українських дітей у Маріуполі
- Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що напередодні російські окупанти виставили у публічний доступ особисті контакти наречених та дружин захисників з “Азовсталі”.
- Також Петро Андрющенко опублікував фото- та відеоматеріали, згідно з якими у Маріуполі настала гуманітарна криза. На тлі цього, аби прогодувати себе, мешканці вимушені збирати залишки їжі на смітниках.