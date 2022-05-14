Після заклику Kalush Orchestra «Врятуйте Азовсталь» у Google зросла кількість запитів «azovstal»

Після того, як фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени "Євробачення-2022" закликав світ допомогти тим, хто зараз перебуває на "Азовсталі", у Google зросла кількість запитів "azovstal".

Про це свідчить статистика Google Trends.

Українському гурту вдалося привернути увагу до заблокованого Маріуполя, зокрема поранених військових, які наразі перебувають на металургійному комбінаті “Азовсталь” в оточенні російських військ.

Варто зазначити, що за цей заклик під час пісенного конкурсу український гурт можуть дискваліфікувати. Проте це не завадило фронтмену звернутися до світової спільноти.