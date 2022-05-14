російсько-українська війна

15 травня

00:34 «Капітуляції ніколи не буде» — посол РФ в США
00:15 Ісландський гурт Systur закликав до миру в Україні зі сцени «Євробачення» — відео
00:00 Після заклику Kalush Orchestra «Врятуйте Азовсталь» у Google зросла кількість запитів «azovstal»

14 травня

23:18 Українські бійці показали, як нищать російську техніку — відео
22:38 Попри попередні поразки росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець
21:55 Донеччина: Сьогодні загинуло троє цивільних
21:41 Російські війська обстріляли Дніпропетровщину з «Градів»
21:29 Близько 6 разів росіяни обстріляли Сумщину з міномета
21:21 Спроба росіян захопити спостережні пости на Херсонщині провалилася — ОК «Південь»
21:02 Норвегія підтримала наміри Фінляндії та Швеції вступити до НАТО
20:35 Португалія заблокувала продаж маєтку Абрамовича вартістю €10 млн
20:23 За два тижні у тимчасово окупованому Херсоні закінчаться медикаменти та ліки
20:01 Окупанти зруйнували 1 230 житлових будинків у Бучанській громаді
18:28 Туреччина не зачинила двері НАТО для Швеції та Фінляндії, але хоче переговорів
18:10 У 20 містах України повертається фіксація порушень на дорогах в автоматичному режимі
17:39 Конгрес США має схвалити додаткову допомогу Україні до 19 травня – Пентагон
17:19 Російська армія скидає авіабомби на територію «Азовсталі»
17:00 Членство в НАТО посилить регіональне стримування — Швеція
15:00 Евакуація з «Азовсталі»: родичі українських бійців просять допомоги у Китаю
14:29 Німеччина прийняла понад 700 тисяч вимушено переміщених осіб з України
14:26 Росіяни вкотре обстріляли прикордонні території Чернігівщини
13:51 У маріупольців з’явилася змога дивитись українські телеканали: журналістів закликали розповісти їм правду про ситуацію в Україні
13:42 Індія заборонила експорт пшениці
13:26 Україна веде перемовини щодо евакуації 60-ти осіб з «Азовсталі»
12:53 Окупанти в Маріуполі вчиняють допити дітей: так шукають неправду в показах їхніх батьків – Денісова
12:04 У Москві пообіцяли «вжити відповідних заходів», якщо НАТО розмістить ядерні сили поблизу російського кордону
11:33 Бійці полку «Азов» знищили у Маріуполі близько 6 тисяч російських окупантів – Святослав Паламар
10:14 Російські окупанти опублікували особисті контакти наречених та дружин українських воїнів з «Азовсталі»

Після заклику Kalush Orchestra «Врятуйте Азовсталь» у Google зросла кількість запитів «azovstal»

Після того, як фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени "Євробачення-2022" закликав світ допомогти тим, хто зараз перебуває на "Азовсталі", у Google зросла кількість запитів "azovstal".

Неділя, 15 травня 2022, 00:00
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Про це свідчить статистика Google Trends.

Українському гурту вдалося привернути увагу до заблокованого Маріуполя, зокрема поранених військових, які наразі перебувають на металургійному комбінаті “Азовсталь” в оточенні російських військ.

Варто зазначити, що за цей заклик під час пісенного конкурсу український гурт можуть дискваліфікувати. Проте це не завадило фронтмену звернутися до світової спільноти.

Теги: війна, Kalush Orchestra, Азовсталь, блокада Маріуполя, важкопоранені Азовсталь, евакуація з Азовсталі, Євробачення-2022, Маріуполь, російська агресія, російсько-українська війна

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