Президент Росії Володимир Путін продовжує докладати зусиль, щоб відновити свою владу після заколоту найманців Євгена Пригожина, очільника ПВК "Вагнер", який загрожував його майже чвертьстолітньому правлінню в Росії.

Джерело: Bloomberg

29 червня Путін має виступити на форумі “Сильні ідеї для нового часу” в Москві – щорічному заході, назва якого набула несподіваної символіки після заколоту вагнерівців 24 червня.

Президент повернувся до Москви ввечері з республіки Дагестан на півдні Росії, де він начебто провів переговори з регіональною владою щодо сприяння розвитку туризму. Суботній заколот не згадувався, хоча один посадовець подякував Путіну за візит “у такий важкий час”.

Незвичайним є те, що державне телебачення показало, як Путін спілкується з місцевими жителями, навіть цілує молоду дівчину в голову та позує для селфі з нею. Це різко контрастувало з режимом суворого карантину через Covid-19, який Кремль тривалий час підтримував для тих, хто збирався зустрітися з Путіним, щоб уникнути можливого зараження 70-річного президента.

Попри намагання Кремля показати, що цій кризі прийшов кінець, продовжують виникати питання про те, наскільки всередині військових сил і спецслужб були обізнані про план Пригожина здійснити похід на Москву, щоб усунути високопосадовців міністерства оборони РФ.

Сергія Суровікіна, високопоставленого генерала, якого Пригожин неодноразово хвалив за його лідерство у війні, ніхто не бачив після закінчення заколоту. У жовтні Путін призначив Суровікіна командувати російською армією в Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати журналістам, чи був Суровікін звільнений або затриманий, сказавши, що їм слід звернутися до міноборони.

У січні генерала змінив на посаді головнокомандувача армії Валерій Герасимов, один із двох людей разом із міністром оборони Сергієм Шойгу, яких Пригожин пообіцяв усунути.

Востаннє Суровікін був помічений на відео, опублікованому в Telegram-каналі міноборони 24 червня, в якому закликав Пригожина і його війська припинити повстання і “підкорятися волі і наказу” президента.

The New York Times повідомило, що Суровікін щось знав про плани Пригожина щодо повстання, посилаючись на невідомих американських посадовців, які сказали, що інші російські генерали, можливо, також підтримали спробу лідера “Вагнер” повалити керівництво міноборони.

Добре озброєні вагнерівці спершу взяли під свій контроль Ростов-на-Дону на півдні Росії, а потім швидко просувалися до Москви через територію задовжки 780 км, блокуючи армійські частини дорогою без значного опору.

Пригожин зупинив просування лише після того, як прийняв угоду за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка дозволила йому виїхати до сусідньої країни після зняття кримінальних звинувачень.

Запаморочливий ланцюг подій змусив США, Європу та Китай ламати голову над політичними наслідками повстання, яке зруйнувало непереможний імідж Путіна як лідера Росії.

Криза підкреслила запеклі розбіжності в Росії через невдалу війну в Україні, яка є найбільшим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни, оскільки український контрнаступ продовжує намагатися витіснити сили Путіна з окупованих територій.